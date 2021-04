Jean-François Cochet est le nouveau DG de Radio-Canada Acadie

Ce sera finalement Jean-François Cochet qui succédera à Colette Francoeur au poste de directeur régional de Radio-Canada Acadie.

M. Cochet, qui est aujourd’hui directeur général de l’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick, entrera en poste le 17 mai.

«C’est avec beaucoup de fierté que je rejoins l’équipe de Radio-Canada Acadie pour l’accompagner dans sa croissance. Nous poursuivrons avec ferveur et dynamisme notre mandat d’informer et de divertir toujours plus nos communautés francophones et acadiennes, à travers toutes les provinces atlantiques et le reste du pays», a déclaré M. Cochet dans un communiqué publié par le diffuseur public jeudi après-midi.

Jean-François Cochet, qui cumule plus de 15 ans d’expérience en tant que gestionnaire au sein de différentes entreprises et organismes, «aura comme mandat de poursuivre l’évolution du diffuseur public en Acadie».

L’arrivée de Jean-François Cochet à la direction de Radio-Canada Acadie survient à la suite du départ précipité de Colette Francoeur en décembre.

Radio-Canada n’a jamais expliqué les motifs du départ de Mme Francoeur qui a occupé le poste de directrice de la station régionale de 2017 à 2020.