La Ville de Beresford souligne le Jour de la Terre

La Ville de Beresford souligne à sa façon la présentation du Jour de la Terre en lançant ce jeudi un programme de subventions et de pratiques écologiques destiné à ses citoyens.

Pour se faire, la municipalité ira de l’avant avec une série d’incitatifs visant à favoriser l’acquisition par les citoyens de l’endroit de composteurs, digesteurs et de toilettes à faible débit.

Ce programme a été proposé par le comité d’environnement et d’embellissement, un comité d’engagement citoyen de la Ville de Beresford qui a reçu la bénédiction du conseil municipal.

L’administration municipale estime que près de 30% des déchets envoyés au site d’enfouissement sanitaire sont des déchets organiques et compostables qui peuvent être utiles dans un jardin.

Le traitement de ces matières compostables peut aisément se traduire par une quantité moindre de déchets à collecter, à transporter et à disposer, ajoute la municipalité, qui parle d’un gain environnemental non négligeable à considérer.

Quant à l’utilisation des toilettes domestiques, la Ville de Beresford estime qu’elles représentent à elles seules 30% de la consommation d’eau potable des ménages.

Question de faire la promotion des toilettes à faible débit, la municipalité explique que celles-ci consomment 4.8 litres d’eau par chasse, comparativement à 13 litres pour les modèles traditionnels retrouvés dans les salles de bain.

Concrètement, la Ville de Beresford offre à ses citoyens la possibilité d’achat de digesteurs et de composteurs de base au prix subventionné de 29$ en plus de la taxe applicable. Les deux modèles sont d’ores et déjà disponibles à l’hôtel de ville de Beresford.

La municipalité offre également un crédit de 50% du coût d’achat d’un composteur qui sera acheté dans un magasin de la région Chaleur, jusqu’à un maximum de 50$.

Un crédit de 50$ par toilettes pour un maximum de deux toilettes à faible débit achetées dans un magasin de la région Chaleur est aussi offert.

«Tout le monde veut faire sa part pour l’environnement et ce nouveau programme démontre que la Ville de Beresford supporte ses résidents voulant réduire leur empreinte écologique. Outre l’aspect écologique, ce programme de subventions écolos est également financièrement viable pour la Ville de Beresford puisqu’il supporte des habitudes venant réduire nos coûts d’opération comme municipalité», a affirmé par voie de communiqué Jean Guy Grant, le maire de Beresford.

Les citoyens intéressés peuvent se rendre sur le site web de la municipalité ou contacter directement l’administration municipale pour obtenir de plus amples détails au sujet du programme.