Le Bistro Coeur d’Artishow rouvrira ses portes après la pandémie

La fermeture annoncée la fin de semaine dernière du Bistro Cœur d’Artishow de Petit-Rocher ne sera finalement peut-être pas définitive.

L’annonce de la fin des activités de la petite institution culturelle et gastronomique avait secoué la région Chaleur et le milieu artistique du Nouveau-Brunswick.

Alors que les premières informations disponibles laissaient présager le pire, la direction de l’établissement dit vouloir relancer les activités du bistro de la rue Principale une fois que la pandémie de COVID-19 aura cessé de sévir.

«Cette fermeture est uniquement liée à la pandémie, rien d’autre. J’ai l’intention de rouvrir les portes du bistro dès que les conditions seront favorables», a laissé entendre Karim Yazgi, le propriétaire de l’endroit.

M. Yazgi a expliqué que la superficie plutôt limitée des lieux ne permet pas d’opérer le bistro avec une capacité réduite tout en maintenant une distanciation physique entre les clients et les employés. L’immeuble, qui a été construit en 1897, n’est pas non plus propice à une désinfection régulière du mobilier visant à éliminer toute trace du virus.

Le propriétaire du bistro a également indiqué que son immeuble n’allait pas être mis en vente, signe selon lui que cette fermeture est temporaire, et non pas définitive.

Karim Yazgi a de plus indiqué que des commandes de nourriture étaient même possibles pour ceux qui en font la demande à l’avance, lors de mariages ou de rassemblements, par exemple.

L’homme d’affaires se dit conscient de l’impact qu’a eu l’annonce de la fermeture de son établissement.

«J’ai eu des appels de panique de touristes et d’artistes d’Europe qui étaient parfois en pleurs après avoir appris la nouvelle», a raconté M. Yazgi.

«J’ai l’intention d’ouvrir et de faire comme avant dès que la région sera définitivement en phase verte», assure-t-il.