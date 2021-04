Le gouvernement nomme un «chien de garde» pour le Nord-Ouest: Donald Hammond

Le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick réclame au gouvernement provincial un soutien adapté depuis le début de la crise sanitaire, d’autant plus qu’une troisième vague s’abat sur la région. Cette semaine, la province a nommé un responsable pour aider la région à se munir d’un plan de relance économique. Il s’agit de Donald Hammond, le vice-président de Croissance des entreprises chez Opportunités Nouveau-Brunswick.

La province a confié à Donald Hammond, lui-même originaire du Madawaska, la mission de travailler avec la Ville d’Edmundston, la Chambre de commerce et l’Office du Tourisme au cours des prochaines semaines afin d’identifier des pistes de solutions.

Depuis le début de la pandémie, le Nord-Ouest souffre de la fermeture des frontières avec le Québec et le Maine, autant au niveau économique que social.

La région d’Edmundston et du Haut-Madawaska est en confinement. La zone 4 compte 102 des 146 cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Les nombreux changements de niveaux d’alerte et le troisième confinement total qui perdure depuis maintenant douze jours ont multiplié les difficultés des entreprises.

Lors d’une rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle, mercredi, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Daniel Allain, a laissé entendre que la région est désormais entre bonnes mains.

«Le vice-président de l’innovation, Donald Hammond, va être notre chien de garde pour la région. Il va se munir d’un plan de relance spécifiquement pour la zone 4», a-t-il fait savoir.

Étant familier avec les réalités de la région du Madawaska, M. Hammond est le meilleur candidat pour mener le dossier, selon le ministre Allain.

«Il connaît bien le milieu et celui du développement économique. C’est important pour moi, qu’on donne confiance aux gens d’affaires et à la population, qu’on gère nos dossiers. C’est pour cette raison qu’on veut mettre cette personne en charge.»

On ignore si une enveloppe budgétaire sera réservée à cette initiative.

«Le point de contact»

Une porte-parole d’Opportunités NB a confirmé par courriel que M. Hammond était «le point de contact» du gouvernement provincial au sein du groupe de travail qui vise à appuyer le Nord-Ouest.

Le directeur général de la Ville d’Edmundston, Marc Michaud, s’est dit heureux de travailler avec le vice-président.

«Chez nous, on connaît bien Donald. C’est quelqu’un qui a toujours travaillé dans des dossiers de développement économique. À un moment donné, il travaillait pour la Société de développement régional, donc il connaît bien les enjeux locaux. Il travaille aussi beaucoup avec les entrepreneurs locaux dans différentes initiatives de développements», a-t-il souligné.

«C’est justement ça qu’on voulait. Quelqu’un sur le terrain, de chez nous, qui comprend les enjeux locaux et qui vit ça à notre façon.»

Marc Michaud espère que M. Hammond pourra attirer l’attention sur la région d’Edmundston.

Plus concrètement, le directeur général souhaite qu’il puisse inciter le gouvernement provincial à «outiller» les entrepreneurs du Nord-Ouest de manière à ce qu’ils puissent se tailler une place dans la construction du pont international avec le Maine.

«J’aimerais qu’il (le gouvernement provincial) aide nos entrepreneurs à participer à ces projets d’envergure là, c’est-à-dire, est-ce qu’on peut les mettre en lien avec l’entrepreneur général? Est-ce qu’il y a des exigences d’avoir des couvertures d’assurances additionnelles?

Il s’agit seulement d’un des nombreux exemples.

L’Acadie Nouvelle n’a pas réussi à discuter avec Donald Hammond, jeudi.

Une rencontre est toutefois prévue entre lui et les différents acteurs locaux pour discuter du plan de relance, la semaine prochaine.

Accélérer la vaccination

La Ville d’Edmundston réclame aussi au gouvernement Higgs d’accélérer la vaccination dans la zone sanitaire 4, d’appuyer ses projets d’infrastructures afin de stimuler l’économie locale et de promouvoir davantage les attraits touristiques de la région en vue de la saison estivale.

«Ce qu’on veut, c’est qu’il y ait des décisions prises assez vite», a repris le directeur général d’Edmundston, Marc Michaud.

«Par exemple, la saison estivale s’en vient et on sait que les gens vont chercher à vivre des activités en plein air à cause de la pandémie. On voudrait que la province fasse une promotion spéciale pour le Nord-Ouest.»

Le directeur général maintient que le soutien que nécessite la région n’est pas uniquement monétaire.

Cathy Pelletier, la directrice générale de la Chambre de commerce d’Edmundston, est du même avis.

«On ne demande pas nécessairement d’avoir des sous sur une table et qu’ils nous disent: regardez, on vous donne de l’argent. On veut essayer de trouver des solutions bénéfiques pour nos entreprises», a-t-elle témoigné.

Les prêts ne sont plus une option, a cependant précisé Mme Pelletier.

Elle a souligné que trop d’entreprises sont actuellement sous «respirateur artificiel» à force de s’endetter.

«Est-ce qu’on peut regarder à une façon d’exempter la partie provinciale des taxes foncières que paient les entreprises? C’est sûr que ça ne ramène pas d’argent au gouvernement, mais ça ne lui en enlève pas non plus», a-t-elle soulevé à titre d’exemple.

«Est-ce qu’il y a quelque chose à faire au niveau de l’impôt? Le gouvernement devrait être plus ouvert à explorer ces options-là.»

Mme Pelletier voit d’un bon œil la désignation de M. Hammond comme responsable officiel du dossier.

«On va pouvoir mettre nos énergies ensemble avec cette personne-là, qui va être sur le terrain, dans la région, qui va être disponible aussi. Ce n’est pas que le gouvernement n’est pas disponible, mais il sera certainement plus accessible. Je pense que c’est très positif.»

Comme la Ville d’Edmundston, la Chambre de commerce demande à Fredericton de continuer à accélérer la vaccination dans la région.

Elle souhaite aussi que le gouvernement reconsidère en phase jaune et orange les règles applicables aux entrepreneurs qui doivent traverser la frontière québécoise.

«Puisqu’il y a zéro flexibilité, est-ce qu’on pourrait essayer d’avoir une accommodation pour nos entreprises afin qu’ils puissent regagner du terrain sur tous les contrats qui ont été perdus à cause des fermetures de frontières? Est-ce qu’on peut avoir un allégement? D’autres contrôles qui pourraient permettre une situation plus favorable pour nos entreprises, comme le dépistage rapide?»