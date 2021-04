Les changements climatiques inquiètent en Atlantique

Plus de huit résidents sur 10 de l’Atlantique se déclarent inquiets des changements climatiques, selon un sondage Narrative Research publié durant «le Jour de la Terre». La proportion est à peu près la même au Nouveau-Brunswick.

«Je ne suis pas surpris du tout, commente le chef du Parti Vert, David Coon. Nous sommes dans une province rurale. Nous voyons ce qui se passe directement sous nos yeux, davantage que dans les grandes régions urbaines.»

La part d’habitants du Canada atlantique à se soucier de l’érosion côtière est juste un peu plus faible: 77%. Toutes ces statistiques augmentent avec le niveau d’étude et l’appartenance au genre féminin.

Encourageant? La professeure à l’institut des sciences de l’environnement de l’UQAM, Anne-Sophie Gousse-Lessard, a reconnu l’utilité de la peur. Elle a cependant prévenu que ses bienfaits étaient de courte durée.

«C’est une émotion négative, a-t-elle rappelé. On ne veut pas ça. On va donc l’éviter en pensant par exemple que les scientifiques trouveront des solutions ou en cherchant des informations conformes à ce que nous voulons croire.»

Mme Gousse-Lessard a noté en 2020 que les individus restaient globalement optimistes à propos des changements climatiques.

Les chiffres de Narrative Research contrastent en tout cas avec une enquête d’opinion Léger/Acadie Nouvelle révélée à la fin de l’été dernier, pendant la campagne électorale provinciale. Seulement 7% des électeurs ont considéré la protection de l’environnement comme étant l’enjeu le plus important de la campagne, très loin derrière tout ce qui concernait la santé et la COVID-19.

«C’est normal, car l’élection s’est faite sur un seul enjeu: la gestion de la pandémie par Blaine Higgs, relativise M. Coon. Mais il y a une étape à franchir pour reconnaître que les changements climatiques se produisent à cause de l’essence et du charbon. C’est peut-être un défi pour nous, à cause de notre quotidien dans lequel nous conduisons nos voitures.»

Reste qu’invité par l’Acadie Nouvelle à décrire un hypothétique gouvernement du Parti vert en septembre, M. Coon n’a pas abordé la question environnementale. Il a plutôt insisté sur le fait qu’il aurait comme priorités le bien-être des Néo-Brunswickois, un gouvernement plus juste et des services publics plus forts.

«Notre nom est le Parti Vert, alors les gens comprennent notre position sur les sujets environnementaux, se défend M. Coon. Il était important de parler des enjeux sociétaux, économiques et culturels.»

L’écologiste plaide pour la mise en place d’un projet de société de transition vers une économie verte, par de «vraies actions».

«Le gouvernement de Blaine Higgs n’a pas le sens de l’urgence, dénonce-t-il. C’est important que les Néo-Brunswickois demandent des actions importantes, qui existent dans le plan d’action sur les changements climatiques mais juste sur le papier.»

Narrative Research a effectué son sondage en ligne du 30 mars au 7 avril, auprès d’environ 2800 personnes, dont 840 au Nouveau-Brunswick. La firme ne peut pas estimer la marge d’erreur, car son échantillon de population est non-probabiliste. Les citoyens interrogés ont pris l’initiative de se joindre à un panel pour partager leur opinion.