Plus forte hausse de nouveaux cas depuis un an en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse signalait jeudi sa plus forte augmentation de nouveaux cas depuis une période de pointe observée au début même de la pandémie, il y a un an.

Les responsables de la santé publique signalaient jeudi 38 nouveaux cas, portant ce bilan total depuis vendredi dernier à plus de 100, au milieu des premiers signes d’une transmission communautaire dans la région de Halifax.

Des 38 nouveaux cas recensés jeudi, 33 étaient en effet signalés dans la région de Halifax. Trois autres cas ont été enregistrés dans la zone est, alors que les zones nord et ouest signalaient chacune un nouveau cas. La province compte actuellement 111 cas actifs.

Selon les autorités, quatre cas à Halifax sont liés à des voyages

à l’étranger et au pays, mais les cinq autres nouveaux cas ailleurs dans la province sont tous liés aux voyages – quatre à l’extérieur du pays et un à l’extérieur de la région Atlantique.

De nouvelles restrictions de déplacements annoncées plus tôt sont d’ailleurs entrées en vigueur jeudi matin: les voyages non essentiels en Nouvelle-Écosse sont maintenant interdits de n’importe où au pays, sauf de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le conseil scolaire de Halifax a par ailleurs confirmé qu’un total de sept écoles étaient fermées en raison de cas confirmés. Le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse demande une évaluation et une amélioration immédiates des protocoles dans les écoles. Le syndicat demande aussi que les enseignants et le personnel scolaire soient vaccinés en priorité.

L’éclosion en Nouvelle-Écosse a aussi conduit le gouvernement à annuler le Championnat du monde de hockey féminin, qui devait avoir lieu le mois prochain à Halifax et à Truro. Ce tournoi est donc annulé pour une deuxième année consécutive à cause de la pandémie. Celui de cette année avait déjà été reporté d’avril à mai, avant d’être finalement annulé.

Relativement stable au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick voisin signalait de son côté 19 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, dont 11 dans la région d’Edmundston.

Ces 11 cas sont tous des contacts de cas déjà connus et neuf sont liés à l’éclosion au Pavillon Beau-Lieu, un foyer de soins spéciaux de Grand-Sault. Ces neuf cas ne seraient pas liés à l’éclosion plus générale dans la région d’Edmundston. La Santé publique a par ailleurs annoncé jeudi que l’éclosion signalée le 3 avril à la Résidence Rolande-Long, un foyer de soins spéciaux d’Edmundston, était maintenant « officiellement terminée ».

« Nous reconnaissons que (la région d’Edmundston) fait des progrès et que les cas continuent à diminuer lentement, mais nous devons encore attendre quelques jours de plus afin de nous assurer que cette tendance se maintient », a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell.

« Il y a encore des cas dont l’origine n’a pas pu être retracée dans la région d’Edmundston qui posent un risque, alors, pour l’instant, les régions qui sont actuellement en confinement et dans la phase orange restent ainsi. »

Un secteur de la région d’Edmundston, soit la ville elle-même et la région du Haut-Madawaska, est toujours en confinement. Par contre, les communautés de Saint-Léonard, Grand-Sault, Drummond, New Denmark et Four Falls sont désormais en phase orange. Le reste de la province, y compris les régions de Saint-Quentin et de Kedgwick, dans la région d’Edmundston, est toujours en phase jaune.

Le Nouveau-Brunswick comptait jeudi 146 cas actifs; 15 personnes étaient hospitalisées, dont cinq aux soins intensifs. Depuis le début de la pandémie, la province a enregistré 34 décès dus à la COVID-19. La docteure Russell demandait aux résidents de tenir bon encore un peu: d’ici 10 semaines, tous les Néo-Brunswickois pourront demander la première dose d’un vaccin.

T.-N.-L. et l’Î.-P.-É

Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé quant à elle trois nouveaux cas confirmés de COVID-19 et quatre guérisons.

Deux des trois nouveaux cas, dans la région sanitaire de l’ouest, dont celui d’un jeune homme de moins de 20 ans, sont des contacts étroits de cas connus. Le troisième cas se trouve dans la région sanitaire de l’Est et concerne les voyages au Canada. Il y a 26 cas actifs de COVID-19 dans la province, mais aucune hospitalisation.

L’Île-du-Prince-Édouard signalait jeudi un nouveau cas de COVID-19, une personne arrivée dans l’île en provenance de l’extérieur du Canada atlantique. On comptait jeudi 12 cas actifs signalés dans la province. L’Île-du-Prince-Édouard a enregistré un total de 175 infections et aucun décès lié au virus depuis le début de la pandémie.

La province ouvrira la vaccination aux citoyens de 40 ans et plus à compter de la semaine prochaine. Les travailleurs essentiels âgés de 16 à 39 ans qui ne peuvent pas faire du télétravail peuvent également se faire vacciner, y compris les enseignants, les chauffeurs des transports en commun et le personnel des épiceries et des commerces.

La docteure Heather Morrison, médecin-hygiéniste en chef, soutient que l’île est en bonne voie d’atteindre son objectif d’immunité collective d’ici la fin de juin.