Shediac propose une journée consacrée au mieux-être des femmes

Afin de sensibiliser la population de Shediac et des environs à l’importance de l’activité physique, la Ville organise diverses activités, y compris des sessions de yoga et de zumba.

La Ville de Shediac s’allie au Centre de ressources et crises familiales Beauséjour (CRCFB) pour présenter la journée «Je me sens bien» ce samedi 24 avril.

Bien que la journée soit consacrée aux femmes âgées de 50 ans et plus, tout le monde y est invité.

Les organisatrices veulent offrir de meilleures façons aux gens de bouger tout en soulignant le plaisir d’une vie active, en favorisant les activités physiques, sociales, mentales, émotionnelles et spirituelles.

Lors de cette journée, la municipalité propose des sessions de yoga animées par Inspire Yoga, du zumba présenté par Zumba Fitness, de la méditation avec Anne Blinn, une session de mieux-être offerte par Nova Coaching, des sessions d’information organisées par Your Way Weight Loss, de la danse en ligne et une journée portes ouvertes à Oceanside Fitness & Training où les gens auront accès à l’équipement gratuitement.

Toutes les sessions sont offertes gratuitement. Il est encouragé de s’y inscrire à l’avance même si les inscriptions seront toujours possibles le jour même.

Kristal LeBlanc, directrice générale du Centre de ressources et crises familiales Beauséjour, explique que cette journée est particulièrement importante en raison des répercussions de la pandémie sur la santé mentale des gens.

«Nous avons constaté une forte augmentation du nombre de femmes qui demandent nos services au CRCFB durant la pandémie. Le but de cette journée est d’amener les femmes âgées de 50 ans et plus à prendre du temps pour elles-mêmes et de se sentir bien dans leur corps et leur esprit.»

Cette initiative a été rendue possible grâce à un partenariat avec le secteur du sport et des loisirs de la province du Nouveau-Brunswick.