Une nouvelle maison pour la famille El Terek

Réfugiés de l’enfer syrien, les dix membres de la famille El Terek voient leur rêve se réaliser. Ils deviendront bientôt les heureux propriétaires d’une résidence à Dieppe, grâce à l’organisme Habitat pour l’humanité.

«Lorsque nous avons quitté la Syrie, nous nous sommes promis de ne jamais nous séparer.» Suleiman El Terek, ses parents, ses six frères et sa petite sœur ont parcouru bien du chemin depuis leur arrivée à Moncton en 2016, laissant derrière eux leur ferme et un pays ravagé par la guerre civile.

La famille de huit enfants recevra le soutien d’Habitat pour l’humanité, qui a pour mission de donner accès à la propriété à des familles qui n’en auraient pas les moyens autrement. Dans quelques mois, ils emménageront dans un bungalow de 1300 pieds carrés, comprenant sept chambres, deux salles de bain et deux pièces communes.

«Leur appartement actuel est très petit, j’aurais de la difficulté à faire à manger pour moi-même. Maintenant ils vont pouvoir partager un repas en famille autour d’une table», décrit Chantal Landry, directrice de l’organisme à but non lucratif.

Plus important encore, la salle de bain sera adaptée aux besoins de l’aîné, Mazen, qui a été frappé par une méningite à un très jeune âge.

Habitat pour l’humanité n’offre pas la maison gratuitement, elle propose aux familles une hypothèque sans intérêt et sans mise de fonds. Leur paiement mensuel, qui comprend l’assurance et la taxe foncière, ne dépassera pas 30 % du revenu de leur ménage.

En échange, la famille doit faire 500 heures de travail bénévole dans la construction de la résidence ou au magasin ReStore, situé sur la rue Barker. Le revenu familial et le score de crédit des ménages sont examinés, mais aussi leur volonté de faire un partenariat avec l’organisation, précise Mme Landry.

«On veut s’assurer qu’ils comprennent ce que ça signifie être propriétaire d’une maison et qu’ils soient de bons voisins. On apprend à les connaître, on visite leur domicile, on parle de tout et de rien.»

L’équipe d’Habitat pour l’humanité espère terminer la construction du bungalow unifamilial de 220 000 $ avant la fin de l’année. Le projet sera financé en partie par les dons d’argent et de matériaux, on invite quiconque souhaitant participer aux travaux par du bénévolat ou des contributions à se faire connaître.

Le programme a déjà bénéficié à 33 familles de la région. Mme Landry voit dans accession à la propriété une solution permanente pour sortir des gens du cycle de la pauvreté. Elle aimerait que son organisation puisse un jour inaugurer des immeubles de plusieurs unités. «On voit les enfants mieux réussir à l’école, on voit un gros impact sur leurs vies», se félicite-t-elle.

Les premiers pas dans la région ont été rudes pour Suleiman et les siens. «Nous ne connaissions que l’arabe, il était très difficile de communiquer», raconte-t-il.

Le jeune homme a réussi à faire sa place, il a appris l’anglais, a découvert la culture néo-brunswickoise et travaille depuis quatre ans pour un restaurant de Moncton. Ses deux frères Youssef et Zakaria et sa sœur Sahad sont inscrits dans le système d’éducation francophone. «Mon père voulait qu’on puisse s’entraider avec la traduction et c’est bon pour eux de parler trois langues, ça pourrait leur permettre d’avoir de bons emplois», souligne Suleiman

Les mots ne manquent pas quand vient le temps d’exprimer sa reconnaissance envers chaque geste d’entraide. «Les gens de la région nous ont aidés à réaliser nos rêves, à construire la maison pour que l’on puisse rester tous ensemble», confie-t-il.

«Nous avons été très bien accueillis par le Canada et nous nous sentons chez nous ici. Nous voulons y passer le reste de notre vie.»