Des députés réclament un programme d’aide spécifique pour le Nord-Ouest

Chuck Chiasson, critique libéral en matière d'éducation et de la petite enfance.

Des députés du Nord-Ouest unissent leurs voix une fois de plus pour réclamer au premier ministre Blaine Higgs de fournir un programme d’aide plus complet pour les petites entreprises durement touchées par les fermetures de frontières et les restrictions sanitaires.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement provincial a fait «très peu» pour les entreprises dans le domaine de l’hébergement, de la restauration et du domaine touristique, estiment les députés libéraux.

«Bon nombre de nos petites entreprises sont des entreprises individuelles et, à ce titre, elles ne sont pas admissibles au programme provincial d’aide aux petites entreprises, a rappelé Chuck Chiasson, député de Victoria La Vallée, dans un communiqué émis jeudi soir.

«Je pense aux salons de coiffure, aux barbiers, aux petits magasins de vêtements, aux

librairies et à tant d’autres. Certains sont en mesure de se qualifier pour un petit montant d’aide fédérale, mais pour bien d’autres il n’est pas possible de payer leur loyer, leurs services publics, sans parler de leurs propres frais de subsistance.»

Les députés soulignent que le programme ExploreNB qui a été mis en place cet été n’a pas été aussi bénéfique que souhaité dans le Nord-Ouest.

«Depuis la fermeture de nos frontières, les résidents du Québec et de l’Ontario ne sont plus au rendez-vous. Il est donc primordial de soutenir les entreprises de notre région jusqu’au retour à une situation normale», a indiqué Jean-Claude D’Amours, député d’Edmundston-Madawaska-Centre.

«Ce n’est pas seulement pour nos entreprises et nos entrepreneurs, mais aussi pour tous les employés de ces entreprises qui doivent continuer à faire vivre leur famille (…) Sans aide immédiate, bon nombre de ces petites entreprises sont à risque. Nous entendons parler de gens qui ont du mal à conserver leur entreprise et, dans certains cas, leur maison (…)»

En début de semaine, le gouvernement provincial aurait nommé un responsable pour aider la région à se munir d’un plan de relance économique.

Les élus réclament tout de même des actions additionnelles.

«(…)Nous devons les soutenir durant ces moments difficiles», a déclaré Francine Landry, députée de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston dans le même communiqué.

Gilles LePage, le député de Restigouche-Ouest, maintient que l’économie du Nord du Nouveau-Brunswick dépend des liens avec les communautés frontalières du Québec.

«En l’absence de bulles déjà établies et qui s’avèrent une partie intégrale de ces communautés, le gouvernement doit envisager une aide plus globale pour aider ces communautés», a-t-il conclu.

Le gouvernement provincial a nommé un commissaire pour superviser la relance post-COVID de l’économie du Nord-Ouest. Il s’agit de Donald Hammond. On ignore si des fonds spécifiques seront alloués à cette initiative.