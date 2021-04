Financement assuré pour la Fête nationale: la SNA crie victoire

La Société Nationale de l’Acadie (SNA) se réjouit que le financement entourant les célébrations de la Fête nationale de l’Acadie est assuré.

Le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 19,6 millions $ pour le programme des Célébrations et des commémorations au ministère du Patrimoine canadien, et confirme que l’Acadie aura droit à une partie de cette somme pour les célébrations de sa Fête nationale.

Les modalités de ce financement doivent encore être précisées, mais Ottawa a indiqué à la SNA qu’un financement sera accordé pour les célébrations du 15 août 2021.

Un million de dollars avait été accordé pour la première fois par Patrimoine canadien en 2019 et 2020, mais sans promesse de renouvellement. Grâce à ce financement obtenu par la SNA, plus d’une centaine de fêtes communautaires ont pu être organisées au cours des deux dernières années, que le festival Acadie Rock ait pu présenter la production Acadie Road en 2020, et que le Congrès mondial acadien 2019 ait pu tenir sa grande célébration de la Fête nationale, souligne la présidente, Louise Imbeault.

Cette nouvelle est accueillie comme une victoire pour la SNA, qui demande depuis plusieurs décennies à ce que la Fête nationale de l’Acadie soit financée au même titre que celles des autres peuples du Canada.

«L’Acadie s’est donné des symboles pour affirmer son identité, dont une fête nationale en 1881. Le financement de notre fête nationale permettra à nos communautés de célébrer comme il se doit notre fierté et notre appartenance à la Confédération, et de souligner la contribution unique de l’Acadie à l’édification du Canada.»

«Nous avons répété l’importance d’assurer une relance économique pour les artistes et artisans de la scène. Cette annonce est en plein ce dont nous avions besoin pour l’assurer. En faisant de ce financement une contribution annuelle, le Gouvernement du Canada reconnaît l’importance pour l’Acadie de se célébrer dignement chaque année avec l’ensemble du pays.»