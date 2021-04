Une vingtaine de personnes mises à l’amende pour une fête illégale à Halifax

La police d’Halifax est intervenue vendredi soir pour mettre fin à une fête et distribuer des contraventions à 22 personnes pour non-respect des consignes de santé publique.

Dans un communiqué publié samedi matin, la police régionale d’Halifax explique avoir été appelée pour un « grand rassemblement social » près de l’Université Dalhousie vers 1 h du matin.

Le nombre de personnes dans la maison dépassait la limite autorisée par les ordonnances sanitaires actuelles liées à la pandémie.

Le communiqué indique que les agents ont remis 22 contraventions pour infraction sommaire, chacune passible d’une amende de 1000$.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Iain Rankin, a annoncé un confinement d’un mois pour Halifax et les localités environnantes à compter de vendredi matin.

Les restrictions limitent les rassemblements extérieurs et intérieurs à cinq personnes et interdisent les grands rassemblements, y compris les événements sociaux, les festivals, les sports et les réceptions de mariage.