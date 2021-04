Cinq sentiers de randonnée incontournables au N.-B.

Depuis son arrivée au Nouveau-Brunswick il y a six ans, Audrey Favre n’a cessé d’aller à la rencontre des paysages aux quatre coins de la province pour étancher sa soif d’émerveillement, de silence et de nature. Son blog de voyage, Arpenter le chemin, offre les comptes-rendus passionnés de ses expéditions. Au cours des derniers mois, Audrey a assuré la traduction française d’une bonne partie du site Rando NB (Hiking NB), véritable mine d’or pour les randonneurs de tout poil. Elle nous présente cinq de ses coups de coeur.

Sentier du Split Rock

Difficulté: Modérée

Longueur: 4,2 km aller

Durée estimée: 3 heures

Situé à une vingtaine de minutes de route du centre-ville de Saint-Jean, ce sentier permet d’aller à la rencontre de la faune abondante et variée de l’estuaire de la Musquash. Parsemé de points d’observation privilégiés sur la baie de Fundy, il suit falaises et crique jusqu’au fameux rocher fendu (Split Rock).

«Je l’ai découvert l’an dernier et il m’a fait grande impression», rapporte Audrey Favre.

«C’est le sentier estival par excellence si on veut être au bord de l’eau. J’y ai vu des phoques, des dauphins… Il longue la baie de Fundy et offre de beaux points de vue dégagés en chemin pour finir sur un phare. Une très belle découverte!»

Le sommet du Mont Sagamook offre une vue spectaculaire sur les étendues de forêts colorées. – Gracieuseté: Audrey Favre / Arpenter le chemin

Mont Sagamook

Difficulté: Intense

Longueur: 6,1 km

Durée estimée: 4 à 5 heures retour

Ce sentier à fort dénivelé est un défi à ne pas manquer pour les visiteurs du Parc provincial du Mont Carleton. «C’est ici que vous trouverez les vues les plus mythiques du parc», annonce la description du site Rando NB.

Le conseil d’une randonneuse chevronnée? S’y rendre à l’automne après avoir travaillé sa condition physique.

«Ça grimpe! Il faut être en bonne santé, prévient-elle. Au sommet on peut voir le lac Nictau et son île en forme de cœur, qui se retrouve sur bien des affiches touristiques de la province. C’est un très bel endroit à découvrir en automne. C’est un sentier que je recommande vraiment.»

En arpentant la Promenade du sentier Fundy, on découvre la plage Seely et son fantastique panorama. – Gracieuseté: Audrey Favre / Arpenter le chemin

Promenade du sentier Fundy – Plage Seely

Difficulté: Intense

Longueur: 1,6 km aller

Durée estimée: 1h30

Achevée en 2018, la Promenade du sentier Fundy est devenue une attraction qui accueille plus de 50 000 visiteurs par année. Avec ses quatre chutes d’eau, sa multitude de belvédères, ses rochers en pots de fleurs ou sa passerelle suspendue traversant la rivière Big Salmon, le parc a les atouts pour en mettre plein la vue.

Les panoramas sur la baie de Fundy sont absolument spectaculaires.

«On peut faire une journée sportive ou prendre son temps. Il y a énormément de petits sentiers. Mon préféré est celui qui mène à la plage Seely. Il est court mais assez pentu. Une fois sur la plage, on a une vue assez phénoménale sur la baie de Fundy en direction d’Alma.»

Autre lieu qui vaut le détour: la gorge de Welton Glen surnommée le «Grand Canyon du Nouveau-Brunswick» et sa chute de 60 mètres.

epuis l’an dernier, on peut y accéder via une nouvelle route menant à la promenade du sentier Fundy à partir de Sussex. Atteindre la terrasse d’observation suspendue au bord de la paroi ne vous demandera que peu d’efforts.

«C’est très chouette et gratifiant, la marche est courte et le belvédère offre un panorama vraiment incroyable», promet Audry Favre.

L’intégralité du sentier Nepisiguit est réservée aux randonneurs les plus acharnés. – Gracieuseté: Audrey Favre / Arpenter le chemin

Sentier Nepisiguit Mi’gmaq

Difficulté: Modérée-Difficile

Longueur: 141 km aller

Durée estimée: 7 à 12 jours

Le Sentier Nepisiguit Mi’gmaq qui traverse 150 kilomètres de terres est assurément le plus long de la province, mais aussi l’un des plus emblématiques.

Depuis 2018, il rejoint la réserve naturelle de la pointe Daly de Bathurst au parc provincial du Mont Carleton, retraçant un itinéraire emprunté pendant des centaines d’années par le peuple micmac

«À proximité de Bathurst, certaines sections sont relativement plates mais néanmoins intéressantes alors qu’on longe la rivière Népisiguit. C’est un bel endroit où aller prendre l’air en pleine forêt. Et ce n’est pas tellement achalandé.»

Le sentier tire son nom de ces falaises aux contours doux, appelées «bluffs» en anglais. – Gracieuseté: Audrey Favre / Arpenter le chemin

Bluffs de Sussex

Difficulté: Modérée

Longueur: 2 km aller

Durée estimée: 1 heure

Accessible à partir du village de Sussex Corner, cette randonnée satisfera les amateurs de petits reliefs. «Ça monte un peu, on arrive après seulement une heure de Moncton, et le sentier donne à voir des paysages un peu différents», note Audrey Favre.

«Le sentier des Bluffs commence par une montée raide le long d’une arête boisée. En montant, plusieurs trouées permettent d’admirer Dutch Valley en contrebas. Le sentier traverse une forêt mixte qui se transforme peu à peu en forêt de résineux. Le sommet est d’ailleurs recouvert uniquement de pins rouges», décrit-on sur Rando NB.

En hiver, on préférera peut-être marcher jusqu’à l’amphithéâtre de glace de Parlee Brook situé non loin. «Le sentier est plus bucolique, il met sur notre chemin un étang gelé, un petit chalet niché au creux d’un vallon et de nombreux arbres garnis de lichens», écrit la traductrice sur son blog. Il faudra parcourir environ trois kilomètres.