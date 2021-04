COVID-19: quatre nouveaux cas dimanche

La Santé publique signale quatre nouveaux cas de COVID-19 dimanche.

Il y a un cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean). Il s’agit d’une personne âgée de 20 à 29 ans. Ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton). Il s’agit d’une personne âgée de 30 à 39 ans. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Les deux cas dans la zone 4 (région d’Edmundston) sont les suivants:

Une personne âgée de 20 à 29 ans;

Une personne âgée de 50 à 59 ans.

Les deux personnes ont eu des contacts avec des cas confirmés auparavant.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 1851. Depuis hier, 10 personnes se sont rétablies, pour un total de 1685 rétablissements. Il y a eu 35 décès, et 130 cas sont actifs. Huit patients sont hospitalisés, dont trois à l’unité des soins intensifs. Hier, 802 tests ont été effectués, ce qui porte le nombre total à 283 334.

Isolement modifié pour les camionneurs

Les camionneurs ne sont pas encore tenus d’enregistrer leurs déplacements. Le gouvernement provincial collabore avec l’Atlantic Provinces Trucking Association (APTA) afin de déterminer les mesures à prendre pour que l’enregistrement des voyages et les exigences en matière d’isolement soient aussi simples et efficaces que possible pour les camionneurs indépendants et commerciaux.

«Les camionneurs jouent un rôle important depuis le début de la pandémie, a indiqué la ministre de la Santé, Dorothy Shephard. À l’heure actuelle, compte tenu des variants de la COVID-19, nous savons que toute forme de voyage pose un risque grave pour la santé des Néo-Brunswickois. Nous tenons à travailler avec le secteur du transport routier afin d’alléger le fardeau qui lui est imposé, ainsi qu’aux camionneurs, tout en limitant le risque de propagation de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick. »

À partir d’aujourd’hui, tous les camionneurs et Néo-Brunswickois qui traversent régulièrement la frontière doivent suivre les exigences d’isolement modifiées à leur retour dans la province. Les camionneurs et les navetteurs peuvent continuer à se rendre au travail pendant cette période. Dans le cadre des exigences modifiées, les membres de leur famille qui partagent leur domicile n’ont pas besoin de s’isoler. On s’attend à ce que ces mesures additionnelles soient en place pendant environ un mois, afin de réduire la propagation du virus, de ne pas surcharger le système de soins de santé, de faire en sorte que la plus grande partie de la province demeure en phase jaune et d’éviter des confinements généralisés.

Isolement à l’hôtel pour les voyageurs d’agrément et d’affaires et pour les personnes qui déménagent au Nouveau-Brunswick

Les personnes qui reviennent au Nouveau-Brunswick après un voyage d’agrément, de même que celles qui déménagent au Nouveau-Brunswick et les voyageurs d’affaires qui ne sont pas des travailleurs en rotation, des camionneurs ou des navetteurs qui traversent quotidiennement la frontière, doivent s’isoler pendant au moins sept jours dans un hôtel désigné à cet effet à leurs propres frais.

À leur arrivée au Nouveau-Brunswick, les voyageurs de cette catégorie doivent se rendre immédiatement à leur lieu d’isolement, dans leur propre voiture ou en taxi. Ils ne pourront pas faire du covoiturage ou être conduits par des membres de leur famille. Ces règles s’appliquent à tous les voyageurs, qu’ils aient été vaccinés ou non.

Sept hôtels ont été désignés aux fins d’isolement dans la province, soit le Hilton à Saint John, le Hyatt Place à Moncton, le Delta à Fredericton, le Canada’s Best Value Inn à Woodstock, le Rodd à Miramichi, le Best Western à Bathurst et le Quality Inn à Campbellton. Pour l’instant, aucun hôtel n’a été désigné dans la région d’Edmundston en raison du confinement. Une fois cette phase d’alerte terminée, un hôtel sera désigné. Ces hôtels ne prennent pas de réservations directement. Les voyageurs doivent appeler la ligne de soutien de la Croix-Rouge canadienne (1-800-863-6582) et choisir l’option d’aide aux Néo-Brunswickois ayant voyagé pour des raisons non essentielles qui doivent s’isoler. Un représentant du service à la clientèle les aidera à faire une réservation. La Croix-Rouge canadienne s’occupe de la logistique en ce qui concerne le logement, les repas, les besoins médicaux et la sécurité. Le coût pour les voyageurs sera d’environ 200 $ par jour.

Ces voyageurs devront s’isoler pendant au moins sept jours dans un hôtel désigné à cette fin à leurs frais et subir un test de dépistage de la COVID-19 le cinquième jour de leur période d’isolement. S’ils obtiennent un résultat négatif, ils pourront terminer leur période d’isolement de 14 jours à domicile, à condition qu’ils soient seuls chez eux. Les résultats des tests seront probablement disponibles le septième jour de leur période d’isolement. Les voyageurs devront se soumettre à un deuxième test le dixième jour de leur période d’isolement.

Nouvelles directives pour les étudiants postsecondaires qui reviennent dans la province

À compter de ce soir, 23h59, les étudiants postsecondaires et toute personne les aidant à revenir de l’extérieur des provinces atlantiques ou d’une zone à haut risque pour la COVID-19, comme la municipalité régionale d’Halifax, devront s’isoler dans un hôtel désigné à cette fin. Le gouvernement provincial assumera le coût de l’isolement à l’hôtel et les frais connexes pour les étudiants seulement.

De plus, à compter de ce soir, 23h59, les étudiants et leurs accompagnateurs qui reviennent de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve-et-Labrador, d’une zone qui n’est pas considérée comme à haut risque pour la COVID-19, devront s’isoler à domicile pendant 14 jours à leur retour dans la province.

Rappel des consignes pour le confinement et les phases d’alerte orange et jaune

Un secteur de la zone 4, notamment Edmundston et la région du Haut-Madawaska, est présentement en confinement en vertu de l’arrêté obligatoire du Nouveau-Brunswick. La liste détaillée des restrictions en période de confinement, indiquant entre autres ce qui peut demeurer ouvert et ce qui doit fermer, est disponible en ligne.

Les collectivités de Saint-Léonard, Grand-Sault, Drummond, New Denmark et Four Falls demeurent en phase d’alerte orange.

Toutes les autres zones et collectivités de la province, y compris les régions de Saint-Quentin et de Kedgwick dans la zone 4, demeurent en phase d’alerte jaune.

Aucun déplacement n’est autorisé pour entrer dans la zone de confinement ou en sortir, ou à l’intérieur de la zone de confinement, sauf en cas de nécessité, par exemple pour la vaccination, des rendez-vous médicaux, le travail ou l’achat de biens essentiels. Aucun déplacement n’est recommandé à l’intérieur ou à l’extérieur des zones en phase d’alerte orange. Entre autres, il est recommandé de ne pas se rendre dans une autre zone pour assister à un événement sportif ou de divertissement. Les déplacements entre les régions en phase jaune sont permis.