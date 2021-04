Des élèves en renfort pour l’élection municipale

Élections NB fait appel aux jeunes afin de leur prêter main-forte dans les bureaux de scrutins pour la prochaine élection municipale, une manière de les initier au processus démocratique.

L’embauche de ces élèves découle d’un partenariat entre Élections NB et le ministère de l’Éducation visant à offrir aux jeunes l’occasion d’en apprendre davantage sur les institutions démocratiques de la province, une manière de «passer de la théorie à la pratique.»

«C’est un bon complément à leur éducation civique à l’école, explique Paul Harpelle, directeur des communications d’Élections NB. C’est une manière concrète de les introduire aux fondements de la démocratie, les élections et le processus électoral et l’on espère qu’ils deviendront ainsi des citoyens actifs qui exercent leur droit de vote lorsqu’ils auront l’âge de le faire.»

Près de 30 élèves du secondaire ont été recrutés dans les écoles de Saint-Louis, de Rexton, de Rogersville, de Bouctouche et de Shédiac.

Jacob LeBlanc, un élève de la 12e année de la polyvalente Louis-J.-Robichaud, est l’un de ceux qui travaillera dans un bureau de scrutin de Shédiac, le jour de l’élection.

«Je n’avais jamais fait ça et j’avais envie d’apprendre, explique-t-il. On parle un peu du fonctionnement des élections à l’école, mais là j’ai l’impression de vraiment apprendre quelque chose parce que j’y participe directement.»

Grâce à son travail avec Élections NB, Ariane Mallet, qui fréquente elle aussi la polyvalente Louis-J.-Robichaud, dit être mieux outillée pour exercer son droit de vote pour la première fois le 10 mai prochain.

«Je m’intéresse beaucoup au droit et à la politique et j’ai l’impression que mon expérience m’aide à mieux comprendre le processus électoral, je me sens mieux préparée pour voter», a expliqué la jeune femme.

En plus d’intéresser les jeunes aux rouages démocratiques, l’embauche des élèves a aussi permis à Élections NB de compter sur une main-d’œuvre avec des compétences différentes de celles des Néo-Brunswickois qui travaillent habituellement dans les bureaux de scrutin, précise M. Harpelle.

«Ça nous donne accès à un bassin de travailleurs enthousiastes et bilingues, ce qui est très important pour pouvoir offrir des services dans les deux langues officielles, note-t-il. La population est vieillissante au Nouveau-Brunswick, donc on forme en quelque sorte la relève.»

C’est lors des municipales de 2018 qu’Élections NB a fait appel aux services des élèves pour la première fois. Sachant que la technologie serait appelée à prendre de plus en plus de place lors de scrutins à venir, l’embauche de travailleurs plus jeunes était toute désignée, dit Paul Landry, qui a coordonné le recrutement d’élèves dans les écoles des comtés de Kent et Westmorland.

«Une nouvelle technologie a été déployée en prévision des élections municipales de cette année et les élèves seront notamment chargés de ces tablettes numériques qui serviront à vérifier les informations des électeurs et à leur dire où voter», explique M. Landry.

L’initiative se veut aussi une manière d’encourager les élèves à s’intéresser aux enjeux importants pour leur collectivité.

Jusqu’à présent, le projet semble porter ses fruits. Deux élèves embauchés pour travailler lors du scrutin de 2018 ont décidé de participer aux municipales de cette année. L’une se présente comme conseillère dans la Communauté rurale de Beaubassin-est et l’autre brigue un poste au conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud.

«Ça montre que c’est important d’impliquer les jeunes dans le processus électoral, ajoute Paul Landry. On leur permet de développer de nouveaux champs d’intérêt et certains attrapent la piqûre pour le politique.»