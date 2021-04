Pêche au crabe dans la Péninsule acadienne: un bon début de saison

En recevant presque le double du prix pour leurs prises par rapport à 2020, les crabiers de la Péninsule acadienne connaissent un bon début de saison. Deux facteurs principaux expliquent cette situation, signale Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick, soit une forte demande et la rareté du produit sur les marchés principaux en début de saison.

La pêche au crabe des neiges a commencé au début avril dans la zone 12, qui couvre la majeure partie du sud du golfe du Saint-Laurent. Selon plusieurs, les crabiers de l’Atlantique reçoivent environ 8$/lb pour leurs prises, alors que l’an dernier, le prix tournait autour de 4$ à 4.50$/lb

Dimanche, dans une poissonnerie populaire de la Péninsule acadienne, le prix du crabe local, cuit à l’avance, s’élevait à 16.95$/lb. Il y a quelques semaines, le prix tournait autour de 13.95$/lb.

Si certains consommateurs sont prêts à se payer un petit luxe occasionnel, pour Gilles Thériault, la question se pose à savoir si le marché peut maintenir cette cadence.

«Nous avons un client aux États-Unis, c’est une chaîne importante de supermarchés. Ils ont dit à notre courtier de revenir les voir quand les prix seront plus raisonnables. On ne pense pas que les consommateurs sont prêts à payer ce prix-là.»

«Notre préoccupation est que si le marché décide qu’il ne peut plus maintenir les prix, de notre point de vue, celui des transformateurs, nous n’avons pas de formule pour baisser le prix donné aux pêcheurs, donc c’est nous qui allons devoir absorber la différence.»

Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick. – Gracieuseté

Environ 85% du crabe pêché en Atlantique est destiné aux États-Unis et le reste en Asie (surtout le Japon). Avant la pandémie, le milieu de la restauration, les casinos et les croisières absorbaient la vaste majorité du crustacé (environ 70%) et le secteur de la vente au détail représentait le reste des ventes.

Une chose surprenante s’est produite en 2020. Même avec la fermeture du secteur de la restauration, des casinos et des croisières, la demande est restée élevée et les supermarchés en ont profité.

«Le marché au détail a beaucoup fait de publicité pour amener les consommateurs à essayer le crabe. Ç’a bien fonctionné. La demande a été forte.»

Cette année, même si l’industrie de la restauration reprend graduellement de la vitesse, les consommateurs veulent continuer de manger du crabe à la maison.

«La qualité du crabe est bonne dans son ensemble, et il commence maintenant à avoir une quantité de crabes sur le marché. Ce n’est pas encore à pleine porte, donc je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup plus de crabes sur le marché dans les semaines à venir et c’est là qu’on va voir si les prix du marché vont pouvoir soutenir le coup d’une augmentation importante de la quantité de crabes disponible.»

«Les détaillants comme les chaînes d’épicerie et les poissonneries veulent maintenir la cadence. Il y a une nouvelle compétition pour le crabe qui n’existait pas l’an dernier et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles le prix est aussi élevé. L’autre raison est que le marché était sec quand la saison a commencé, donc c’était facile de donner un bon prix, car le produit était rare.»