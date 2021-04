COVID-19: autre journée record en Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse signalait lundi 66 nouveaux cas de COVID-19, un record depuis le début de la pandémie. La province signalait dimanche 63 nouveaux cas, ce qui était déjà un record depuis 13 mois.

De ces 66 nouveaux cas signalés lundi matin, 58 étaient recensés dans la région de Halifax, cinq dans la zone est, deux dans la zone ouest et un dans la zone nord. La province comptait lundi un total de 323 cas actifs connus de la maladie.

Neuf autres cas en milieu scolaire ont par ailleurs été identifiés dimanche soir, dont huit dans la seule région de Halifax _-l’autre est à Sydney Mines. Mais le Comité consultatif provincial de pédiatrie a tout de même tenu à souligner lundi l’importance de maintenir l’apprentissage en classe.

Le pédiatre Andrew Lynk a soutenu que les écoles se sont avérées être des zones de transmission de maladies faible à minimale, et qu’elles n’amplifient pas la transmission communautaire, contrairement aux rassemblements avec la famille et les amis proches. Par contre, la fermeture des écoles nuit à la santé et au bien-être des enfants, selon le pédiatre.

Le premier ministre Iain Rankin a instauré jeudi un confinement d’un mois pour la région de Halifax. Le gouvernement a également doublé en fin de semaine le montant des amendes pour non-respect des ordonnances de santé publique, qui passe de 1000$ à 2000$. Et pour endiguer cette vague, la province s’est tournée vers le dépistage massif.