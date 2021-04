COVID-19: sept nouveaux cas au N.-B. lundi et un premier cas du variant indien

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé sept nouveaux cas de COVID-19, lundi. Un premier cas du variant indien a de plus été dépisté dans la province.

Il y a trois cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 50 à 59 ans et deux personnes âgées de 70 à 79 ans. Ces trois cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a deux cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit une personne âgée de 40 à 49 ans, et une personne âgée de 60 à 69 ans. Un cas est un contact d’un cas déjà confirmé et l’autre fait l’objet d’une enquête.

Il y a deux cas dans la zone 4 (région d’Edmundston), soit une personne âgée de 40 à 49 ans et une personne âgée de 50 à 59 ans.Ces deux cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Au cours des sept derniers jours, le gouvernement provincial a recensé 61 nouveaux cas de COVID-19 dans la province. Au cours des sept jours précédents, ce nombre était de 67.

Un cas confirmé du variant indien de la COVID-19 a été dépisté dans la zone 3.

«Avec l’arrivée de ce type de variant plus agressif, il est plus important que jamais que les gens du Nouveau-Brunswick soient vigilants et qu’ils suivent toutes les mesures de santé publique afin de réduire la propagation du virus et de protéger notre système de soins de santé», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 122, soit huit de moins que dimanche.

C’est la première fois depuis le 29 mars que le nombre de cas actifs dans la province glisse sous la barre des 125.

Il y a de plus une personne hospitalisée de moins que dimanche. Ce nombre s’élève maintenant à sept. Il s’agit du plus faible total depuis le 1er avril.

Il y a aussi trois personnes aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 1858 Néo-Brunswickois ont été infectés par la COVID-19. Trente-cinq en sont morts.

Amélioration à l’hôpital d’Edmundston

L’amélioration de la situation sanitaire constatée dans la province se répercute à l’Hôpital régional d’Edmundston.

À pleine capacité (neuf patients) il y a un peu plus de trois semaines, l’unité COVID-19 de l’hôpital n’accueille plus que cinq patients.

Le nombre de patients aux soins intensifs a lui aussi chuté, passant de huit – à son sommet – à maintenant deux.

Les deux patients qui reposent aux soins intensifs sont sous respirateur.

Le dernier transfert d’un patient atteint de la COVID-19 vers un autre hôpital remonte au 7 avril.

Éclosion et avis d’exposition à Fredericton

Après avoir confirmé des cas de COVID-19 récemment, la Santé publique a déclaré qu’il y a une éclosion à la Magee House, une résidence de type appartement à l’Université du Nouveau-Brunswick, à Fredericton.

En date d’aujourd’hui, il y a six cas reliés à cette éclosion. Les résidents, les membres de leur famille et les employés de la Magee House ont subi un test de dépistage dimanche après-midi et ils attendent les résultats.

La Santé publique a plus recensé une source possible d’exposition aux endroits suivants à Fredericton et à Nackawic: YMCA de Fredericton, 570, rue York, le samedi 24 avril, entre 10 h et midi, Supercentre Walmart, 1399, rue Regent, à Fredericton, le vendredi 23 avril, entre 13 h et 17 h, Princess Auto, 21, avenue Trinity, à Fredericton, le vendredi 23 avril, entre 13 h et 17 h, Home Depot, Centre Corbett, à Fredericton, le vendredi 23 avril, entre 13 h et 17 h, Swiss Chalet, 961, rue Prospect, à Fredericton, le vendredi 23 avril, entre 13 h et 17 h, Canadian Tire, 1110, rue Smythe, à Fredericton, le jeudi 22 avril, entre 9 h et 11 h, Digital World, 524, rue Smythe, à Fredericton, le jeudi 22 avril, entre 10 h et midi, Tim Horton’s, 1713, chemin Woodstock, à Fredericton, le jeudi 22 avril, entre 11 h et 11 h 30, Costco, 25, boulevard Wayne Squibb, à Fredericton, le jeudi 22 avril, entre 13 h et 15 h et Poste Canada, 135, promenade Otis, à Nackawic, entre le lundi 19 avril et le jeudi 22 avril.