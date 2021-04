Edmundston: jusqu’à 150 emplois dans un nouveau centre d’appels

L’ouverture prochaine à Edmundston d’un centre d’appels par la firme Millennium1 Solutions pourrait mener à la création de 150 nouveaux emplois au Madawaska.

L’entreprise, dont le siège social est situé à Toronto, a déjà entamé son processus de recrutement.

Millennium1 Solutions emploie actuellement 2700 personnes à ses installations de Toronto, Bridgewater, Yarmouth, Ottawa, Sudbury, Orangeville, Montréal ainsi qu’à Manille, aux Philippines.

La société offre principalement des solutions d’affaires dans les secteurs des services financiers, du gouvernement, du commerce de détail et de la fabrication.

Selon le site web de l’entreprise, les emplois offerts à Edmundston sont: représentant au service à la clientèle, chef des opérations, réceptionniste, spécialiste en formation et en acquisition de talent, spécialiste du soutien informatique et gestionnaire au changement.

Les postes de représentant au service à la clientèle (services financiers) sont assortis d’un salaire de base de 16$/h en plus d’un boni de 800$ à la signature du contrat de travail.

La plupart des emplois disponibles impliquent le télétravail, bien que l’entreprise entend mener des activités à partir de locaux situés au Centre Madawaska, dans le quartier Saint-Basile.

L’endroit avait auparavant été occupé par les centres d’appels des entreprises Sears et S&P Data, qui ont tous deux fermé leurs portes en 2017 et en 2019.

«Nous sommes ravis d’étendre nos activités à Edmundston et avons hâte de devenir un membre actif de la communauté. Millennium1 Solutions embauchera plus de 150 personnes d’Edmundston et des communautés avoisinantes au cours des prochains mois», a déclaré par voie de communiqué Christine Barr, la PDG de Millennium1 Solutions.

Le député Jean-Claude D’Amours s’est dit heureux de voir l’entreprise s’installer à Edmundston.

«Lorsqu’on parle de développement économique et de création d’emplois dans une région qui vit actuellement une situation assez difficile, c’est assurément une nouvelle positive de voir une nouvelle entreprise qui va créer des emplois et aider les gens et les familles du Madawaska», a affirmé le député d’Edmundston-Madawaska-Centre.

L’élu libéral dit souhaiter que l’arrivée de Millennium1 Solutions permettra de redorer l’image de l’industrie du service à la clientèle qui a connu quelques moments difficiles à Edmundston au cours des dernières années.

«Le télétravail qui vient avec ces emplois démontre toute l’importance de l’accès à internet haute vitesse dans les régions comme le Madawaska, où cet accès n’est malheureusement pas donné à tous», a également souligné Jean-Claude D’Amours.