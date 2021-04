Ignorés par la ministre Shephard, les maires du Restigouche se tournent vers la PDG de Vitalité

À défaut de pouvoir rencontrer en personne la ministre Dorothy Shephard afin de lui exposer leur feuille de route en matière de santé, les élus du Restigouche pourront se rabattre sur la PDG du Réseau de santé Vitalité.

La déception des membres du Forum des maires du Restigouche était vive lors de la dernière tournée provinciale sur l’avenir des soins de santé. Ils espéraient pouvoir exposer à la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, l’intégralité de leur document de positionnement sur le sujet. Ce document, préparé à la demande de la Commission de services régionaux du Restigouche, identifie certaines problématiques liées au système de santé dans la zone 5 et propose des pistes de solutions.

Le travail n’aura pas été fait en vain alors que la PDG du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers, a accepté de les écouter. Cette rencontre est prévue le 5 mai à Campbellton.

«La direction du Réseau de santé Vitalité est déjà au courant des grandes lignes de notre document, mais on est quand même très content d’avoir la chance de discuter en personne et de voir cette ouverture d’esprit chez Vitalité. On ne cherche pas l’affrontement, mais bien la collaboration. Reste qu’on a beaucoup de questions sur plusieurs enjeux cruciaux et on veut des réponses», exprime le maire de Balmoral et président du Forum des maires du Restigouche, Charles Bernard.

Parmi les enjeux qui feront indiscutablement surface lors de la rencontre, notons toute la question du recrutement et de la rétention des ressources humaines (incluant les spécialistes et les docteurs), la possibilité d’avoir une gestion plus localisée pour l’hôpital régional, et le maintien des services.

L’absence prolongée du service d’obstétrique dans la région figurera aussi à l’ordre du jour.

«On veut savoir exactement quel est le plan d’action de Vitalité pour la réinstallation de ce service, car ça fait maintenant un peu plus d’un an qu’il n’est plus disponible à l’Hôpital régional de Campbellton. C’est inacceptable», estime le maire Bernard.

Il soutient avoir eu des discussions avec ses homologues du Restigouche-Ouest qui se sentent interpellés par cette absence de service, plus précisément depuis que les femmes enceintes de cette région doivent se rendre en zone de confinement (Edmundston, zone sanitaire 4) pour accoucher et effectuer certains suivis médicaux.

Le maire Bernard s’interroge à savoir s’il est bien sage d’envoyer des patientes au beau milieu de la zone la plus touchée de la province par la COVID-19 au lieu de les rediriger vers Campbellton pour des soins prénataux et d’accouchement.

«Le Restigouche-Ouest veut venir à Campbellton, pas dans une région qui est en confinement. Et je trouve que c’est logique puisqu’il n’y a pas de raison d’exposer inutilement des personnes à risque – que ce soit des femmes enceintes ou d’autres patients – quand on a une option ailleurs», dit le maire.

Services sécuritaires

Le Réseau de santé Vitalité tient à rassurer les patients et patientes qui se rendent à l’Hôpital régional d’Edmundston pour leur suivi médical et de grossesses.

«On s’est penché sur cette question dès le début de la pandémie, car on ne veut pas faire subir de contraintes ou de risques à nos patients. Les suivis ont grandement été adaptés à la réalité de la COVID-19», exprime la Dre Anick Pelletier, directrice médicale à la régie Vitalité.

Selon elle, la grande majorité des suivis médicaux pour grossesse par exemple se font de façon virtuelle, à distance. Certains ponts de communication ont également été mis en place avec d’autres hôpitaux (dans ce cas précis, ceux de Campbellton et Bathurst) à titre d’options. Dans certains cas toutefois, une visite en personne s’impose.

«Et quand c’est le cas, c’est fait de façon très sécuritaire. On a des processus et des mécanismes très stricts afin d’éviter que la santé de nos patients soit en jeu. Ainsi, si l’on donne un rendez-vous à une personne dans un de nos établissements, c’est qu’on est rassuré que sa sécurité n’est pas compromise. C’est le cas pour les suivis de grossesse comme tous les autres suivis», rassure-t-elle.

En résumé, si l’on peut faire les suivis à distance, c’est l’option privilégiée. Dans le cas où un déplacement à l’hôpital est nécessaire, ce dernier demeure sécuritaire en dépit de la couleur de la phase d’alerte COVID-19.