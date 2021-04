Nouvelles règles: confusion chez les travailleurs navetteurs

Il y a à peine un mois, les travailleurs navetteurs (fly in fly out) de la province et leurs familles ont eu droit à une petite lueur d’espoir. En recevant le vaccin contre la COVID-19, ils ne seraient plus obligés de s’isoler à leur retour au Nouveau-Brunswick. Depuis ce week-end, de nouveaux règlements sur la quarantaine sèment la confusion et suscitent beaucoup de frustration.

La province a annoncé de nouvelles exigences en matière d’auto-isolement vendredi pour plusieurs catégories de gens, dont les travailleurs navetteurs – soit des gens qui habitent au Nouveau-Brunswick mais qui travaillent pendant une période fixe dans une autre province, comme les travailleurs du secteur pétrolier en Alberta.

Dorénavant, ces travailleurs doivent s’isoler pendant 14 jours à leur retour dans la province. L’isolement doit se faire dans un logement dans lequel aucune autre personne ne vit. Si une personne ne peut s’isoler loin des membres du ménage, tous les membres du ménage doivent aussi s’isoler pendant 14 jours.

Si des membres du ménage développent des symptômes pendant les 14 jours d’isolement, tout le ménage pourrait devoir rester en isolement pendant plus de 14 jours.

En mars, le gouvernement provincial avait pourtant annoncé que ces travailleurs ne seraient plus tenus de s’auto-isoler 14 jours après une première dose du vaccin. Ils auraient seulement à subir un test de dépistage de la COVID-19 au cinquième et au 10e jour suivant leur retour dans la province.

C’est justement cette annonce qui a poussé Janice Maillet-Arsenault, de Shediac, à prendre un rendez-vous pour son mari, qui travaille dans le secteur minier au Nunavut pour une période de trois semaines, avant de revenir au Nouveau-Brunswick pour un autre trois semaines. Mme Maillet-Arsenault est enseignante à la retraite, mais elle continue de faire de la suppléance dans la région du Sud-Est.

«Quand il revient, je ne peux pas travailler. J’ai eu mon vaccin, car j’ai une condition chronique. Mon mari était un peu plus hésitant, mais quand le gouvernement a dit qu’il n’aurait pas à s’isoler, on a pris un rendez-vous. Il a reçu sa première dose le 14 avril et vendredi, le gouvernement a changé d’idée.»

«Ç’a été pas mal une grosse surprise pour nous. On pensait avoir notre liberté et ça n’est pas arrivé. On n’a même pas pu en profiter, car notre quarantaine se termine mercredi.»

Puisqu’elle est à la retraite, Mme Maillet-Arsenault a fait le choix de ne pas travailler durant les périodes de quarantaine de son mari. Elle préfère les passer en sa compagnie. Elle a toutefois énormément de compassion pour les jeunes familles qui doivent s’organiser autrement.

«Je suis chanceuse, car je touche à une pension. Si je n’étais pas à la retraite, je ne sais pas à quoi ressemblerait notre vie. On ne se verrait pas. Mais, il y a des enfants qui n’ont pas vu leur papa ou leur maman depuis des mois. S’ils les voient, ça veut dire qu’ils ne peuvent aller à l’école. Le conjoint ou la conjointe ne peuvent travailler. Certains ont perdu leur emploi pour pouvoir rester avec eux durant le confinement. D’autres utilisent des jours de vacances, mais ce n’est pas une vacance d’être pris à la maison.»

Mme Maillet-Arsenault est l’un des milliers de membres du groupe Facebook, Rotational Workers & Families Asking For a Change.

Elle soutient aussi une campagne lancée sur le site Go Fund Me, Action For Rotational Workers Fight For Rights, dont le but est de récolter suffisamment de fonds afin d’entamer des démarches légales contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Plus de 50 000$ ont été récoltés en date de lundi.