Bathurst: Stéphane Roy officiellement promu chef de police

Le souhait exprimé récemment par Stéphane Roy de voir le qualificatif «intérimaire» être retiré de son titre professionnel vient d’être exaucé.

La Ville de Bathurst a annoncé la nomination de M. Roy à titre de chef de la force policière lors d’une séance du conseil municipal, lundi soir.

Stéphane Roy agissait à titre de chef de police par intérim depuis décembre 2020, après le départ à la retraite de son prédécesseur Ernie Boudreau.

Avant sa nomination, il agissait en tant que chef adjoint des opérations du corps policier.

«Je ne m’attendais pas à une nomination aussi rapide. On m’avait expliqué au départ que la période intérimaire pourrait durer jusqu’à une année», a indiqué le nouveau chef, quelques minutes après sa nomination par les élus municipaux.

Âgé de 45 ans, Stéphane Roy est né et a grandi à Beresford.

Après des études universitaires en travail social à Moncton, il a entrepris une carrière liée au maintien de l’ordre en 1997 au sein de Service Correctionnel Canada au pénitencier situé à Renous.

Il a par la suite complète avec succès le programme de formation policière de l’académie de la GRC, située à Regina, en Saskatchewan.

Après une période de travail de quelques années dans les rangs de la GRC en Alberta et de la police Régionale B.N.P.P, il rejoint la Force policière de Bathurst en 2004.

«J’avais l’intention d’être près de chez moi, de ma famille et de mes amis dans une région que j’adore. Je ne me voyais pas du tout vivre et travailler ailleurs au pays», a affirmé Stéphane Roy.

De simple patrouilleur, il sera promu enquêteur aux enquêtes criminelles et sergent, superviseur et chef adjoint jusqu’à sa nomination comme chef par intérim à la fin de l’année 2020.

«Je suis plus que motivé et prêt pour le travail qui m’attend. Il y a des liens à créer avec la communauté, c’est quelque chose d’important pour n’importe quelle force policière.»