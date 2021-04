Consultations en santé: le personnel soignant au cœur des discussions

L’accès aux médecins de famille et le rôle des infirmières praticiennes en milieu rural étaient au cœur des discussions, mardi, lors de la consultation virtuelle sur la réforme en santé avec les gens d’Edmundston.

Le défi du transport de patients, le manque de ressources en oncologie, l’accès aux soins palliatifs ainsi que la centralisation des décisions et le recrutement du personnel à l’extérieur de la province ont aussi été abordés.

Lors des échanges, les citoyens ont proposé de privilégier les cliniques multidisciplinaires, d’embaucher et d’outiller plus d’infirmières praticiennes, de développer les atouts de la région afin d’attirer de jeunes professionnels et d’instaurer des incitatifs financiers pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre.

Certains intervenants ont aussi soulevé la pertinence de maintenir certains services virtuels une fois la pandémie terminée.

La communauté malentendante aurait fait appel à un meilleur accès à des interprètes lors d’urgence, mais aussi au quotidien après les heures de travail.

Pour sa part, la communauté autochtone du Madawaska aurait soulevé que la communication n’était pas fluide avec le système de santé.

Une soixantaine de personnes, dont quelques élus, ont participé aux discussions via visioconférence.

Des dizaines d’autres préoccupations et solutions ont été avancées au cours de la soirée.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, devrait recevoir des comptes rendus complets de tous les enjeux abordés.

Plus tôt mardi, le directeur général de la Ville d’Edmundston, Marc Michaud, a dit espérer que le ministère de la Santé mette l’accent sur l’accès aux soins de santé primaire et spécialisé dans sa réforme.

«On sait qu’on a un hôpital régional ici, mais que la plupart des spécialités ne sont pas nécessairement toujours disponibles. On ne demande pas nécessairement d’avoir un centre de cardiologie, mais ce qu’on dit c’est qu’il devrait avoir accès à un peu plus de spécialités à Edmundston.»

M. Michaud reconnaît notamment la pertinence de déplacer les médecins vers les patients au lieu de l’inverse.

«On dit juste qu’il pourrait avoir plus d’outils pour s’assurer que nos gens restent plus souvent chez nous que déplacer en région pour des spécialités», a-t-il souligné.

«On est tous rendus dans l’ère moderne ou des consultations peuvent être faites virtuellement aussi, au lieu de faire descendre un patient à Moncton pour une rencontre de 15 minutes.»

Le directeur général a ajouté que l’accès aux médecins de famille était une préoccupation pour la municipalité.

«Si les gens avaient davantage un médecin de famille, on pourrait peut-être faire plus de prévention que de réaction quand ça vient à des problèmes de santé», a-t-il rappelé.

M. Michaud estime qu’un meilleur accès aux médecins de famille améliorerait non seulement le bien-être de la population, mais inciterait aussi de nouvelles personnes à s’installer dans la région.

«Pour une région comme la nôtre, qui est un peu éloignée des grands centres comme Fredericton, Moncton et Saint-Jean, et qui a un problème de pénurie de main-d’œuvre, ça peut devenir un frein pour nos entreprises de recruter et retenir du personnel quand ils n’ont pas toujours accès aux soins de base.»

Environ 10% des Néo-Brunswickois n’auraient pas de médecins de famille aujourd’hui.

L’opposition inquiète de la situation

Jean-Claude D’Amours, le député d’Edmundston-Madawaska-Centre et porte-parole en santé pour l’Opposition officielle, a ajouté pour sa part que les temps d’attente pour chirurgie sont un un enjeu important au Nord-Ouest, comme dans le reste de la province.

«Lorsqu’on regarde les chiffres provinciaux, on était, pour certains types de chirurgie comme celles de la hanche et des genoux, les troisième pire au pays après la Nouvelle-Écosse et l’île du Prince Édouard», a-t-il illustré.

«On avait déjà des défis avant la pandémie de COVID, ce n’était pas rose. Les temps d’attente étaient en croissance, et la COVID est arrivée par-dessus tout ça.»

M. D’Amours considère que le ministère de la Santé devrait se faire un point d’honneur de recruter et de retenir les chirurgiens dans la province.

«Vu le nombre de médecins qu’on a perdu au cours des années, c’est quand même important. Mais quand on regarde le nombre de chirurgies, là on se pose des questions. Que se passera-t-il si l’on continue de perdre des chirurgiens à ce rythme?»

Pour l’ensemble des professionnels de la santé, le député estime que les efforts de rétention et de recrutement doivent passer par des conditions de travail plus attrayantes et des salaires compétitifs.

«Au niveau salarial et de bénéfices, le Nouveau-Brunswick n’est pas nécessairement compétitif par rapport aux autres régions du pays. Et puis, quand on dit qu’on essaie de faire du recrutement à l’extérieur de la province pour attirer des gens au Nouveau-Brunswick, ce n’est pas juste nos couleurs d’automne qui peuvent attirer du monde. Il y a aussi une réalité salariale.»

L’importante tournée de consultation en santé qu’a entreprise le gouvernement provincial tire bientôt à sa fin.

La dernière séance aura lieu jeudi (le 29 avril) et s’adresse aux jeunes.