COVID-19 au N.-B.: deux vagues qui n’ont rien en commun

La vague de COVID-19 qui frappe la province depuis la mi-mars est bien différente de celle qui, en janvier et en février, a forcé le passage de toute la province en phrase rouge de confinement.

Première différence: le nombre de cas.

La vague actuelle a atteint un sommet de nombre de cas actifs le 10 avril avec un total de 168 cas.

En janvier et en février, le nombre de cas actifs a été supérieur à 168 pendant 33 jours consécutifs, atteignant un sommet de 348 le 25 janvier.

L’Acadie Nouvelle a déterminé que la 3e vague néo-brunswickoise en était à sa 38e journée, lundi. À ce moment, 366 nouveaux cas avaient été annoncés. Au 38e jour de la deuxième vague (celle de janvier et février), ce nombre était de 748.

Bref, le nombre de cas confirmés est beaucoup moins important dans le cadre de la présente vague, peut-être en raison de l’efficacité du vaccin.

Étendue

Deuxième différence: l’étendue

Pour le moment, la vague actuelle semble se limiter à la zone 4 (Madawaska-Victoria).

Quelques cas ont été rapportés un peu partout dans la province depuis le 20 mars, mais généralement, plus de deux cas actifs sur trois sont dans la zone 4.

Cette région a aussi beaucoup souffert lors de la vague précédente. Mais on a tendance à oublier que c’est dans le sud de la province qu’ont été rapportés les premiers cas.

Par exemple, le 5 janvier, toute la province est passée en phase orange du plan de confinement. Ce jour-là, 27 nouveaux cas avaient été recensés, dont 23 dans les zones 1 (Moncton), 2 (Saint-Jean) et 3 (Fredericton).

Ces trois régions sont passées en phase rouge le 20 janvier. Fredericton et Saint-Jean en sont sortis quelques jours plus tard, mais Moncton est demeuré en rouge jusqu’au 8 février, signe que l’éclosion ne touchait pas seulement le Madawaska, qui s’est lui retrouvé en confinement total pendant près de 20 jours.

Bref, l’éclosion actuelle est plus contenue.

Gravité des cas

Troisième différence: la gravité des cas.

Portée par le variant britannique, la vague qui a pris naissance en mars frappe avec une puissance jamais vue au N.-B.

Au pire de la vague, 21 patients étaient hospitalisés (les 19 et 20 avril). Dans le cadre de la vague précédente (janvier et février), jamais plus de huit patients ont été hospitalisés au même moment.

Au pinacle de la vague actuelle en termes d’hospitalisation, le 20 avril, 21 des 158 personnes qui étaient infectées par la COVID-19 étaient hospitalisées, soit 13,3%. Au sommet de la vague précédente, ce taux était de 3,6%.

Le nombre de gens qui se sont retrouvés aux soins intensifs en raison du coronavirus est aussi beaucoup plus grand dans le cadre de la vague actuelle. Il a atteint un sommet de 13 (du 8 au 14 avril) alors qu’il n’avait jamais dépassé trois en janvier et février.

Bref, la vague actuelle touche beaucoup moins de Néo-Brunswickois, mais quand une personne est atteinte, elle l’est de façon beaucoup plus virulente qu’en début d’année.

Forme de la courbe

Dernière différence: l’évolution du nombre de cas actifs.

Quand on compare la courbe du nombre de cas actifs des deux vagues (voir graphique), on remarque que celle de janvier et février ressemble à une belle montagne. Le nombre de cas a augmenté de façon régulière, a atteint un sommet, avant de diminuer, encore là, de façon continue.

La vague actuelle a une tout autre forme, qui ressemble davantage à un plateau.

La montée du nombre de cas actifs a été un peu plus lente et moins régulière que lors de la vague précédente. Un sommet a été atteint (le 5 avril, avec 168), mais depuis, le nombre de cas actifs demeure relativement stable – il n’est jamais descendu sous les 122 en plus de 20 jours.

Comment interpréter ces données? Difficile à dire. Mais il est clair que la vague actuelle, portée par des cas plus graves, prend plus de temps à se résorber.