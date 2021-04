Début de l’enquête du coroner sur la mort de Michel Vienneau

L’enquête du coroner visant à faire la lumière sur le décès de Michel Vienneau s’est mise en branle mardi matin à Beresford.

L’homme d’affaires de 51 ans, originaire de Tracadie, a été abattu par la police lors d’une opération qui s’est déroulée devant la gare de Bathurst en janvier 2015.

La victime était alors de retour d’un voyage d’agrément à Montréal en compagnie de sa conjointe lorsqu’il a été atteint mortellement.

La police avait soupçonné à tort que Michel Vienneau était alors en possession de drogue, après avoir reçu une information anonyme d’Échec au crime.

Présidée par le coroner en chef Jérôme Ouellette, l’enquête a débuté avec la sélection d’un jury de cinq personnes, composé de trois hommes et de deux femmes.

Ceux-ci ont tour à tour prêté serment en s’engageant solennellement d’enquêter avec diligence au sujet du décès de Michel Vienneau et de rendre un verdict exact et conforme aux témoignages qui seront entendus durant l’enquête.

Le coroner a indiqué qu’environ 25 témoins seront entendus dans le cadre de l’enquête qui devrait se dérouler jusqu’à lundi.

Mathieu Boudreau et Patrick Bulger, les deux policiers impliqués dans le drame, figurent parmi les témoins qui doivent être entendus.

Des agents de la GRC de la Nouvelle-Écosse qui ont enquêté sur le drame et l’ancienne conjointe de Michel Vienneau devraient également comparaître.

Jérôme Ouellette a indiqué que l’enquête en cours ne représentait pas une tâche facile, certains témoins étant disparus, voire peut-être même décédés depuis le jour de l’incident.

«Le but de cette enquête est de déterminer qui est décédé, quand, où et comment, et de faire des recommandations. Nous n’allons pas essayer de blâmer ni pointer du doigt personne, mais bien de faire en sorte que la tragédie de Michel Vienneau n’arrive pas à personne d’autre», a affirmé le coroner en chef.