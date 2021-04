Élections municipales: les résultats connus le 25 mai

La fin du confinement dans le Madawaska sonne la reprise des élections municipales dans ces secteurs.

À la suite de l’annonce de la levée du confinement mardi, Élections NB a annoncé la date du scrutin pour les communautés d’Edmundston, de Haut-Madawaska, de Lac-Baker, de Sainte-Anne-de-Madawaska et de Saint-Léonard. Il aura lieu le mardi 25 mai. Le vote par anticipation se déroulera pour sa part le samedi 15 mai et le lundi 17 mai.

Cela signifie donc que tous les résultats – y compris ceux des élections ailleurs en province qui se dérouleront comme prévu le 10 mai – ne seront communiqués que le 25 mai après la fermeture des scrutins (donc après 20h). Les candidats officieusement élus par acclamation à la fin de la période de mise en candidature, le 9 avril, seront également déclarés officiellement élus à cette date.

À noter que cette mesure touche non seulement les élections municipales, mais également celles des conseils d’éducation et des régies régionales de la santé.

Au dire du porte-parole d’Élections NB, Paul Harpelle, le délai entre la fin du confinement et la date des élections (10 mai) était tout simplement trop court pour incorporer les communautés du nord-ouest avec le reste de la province.

«On a besoin de temps pour former les employés, pour louer les édifices qui accueilleront les bureaux de scrutin, et pour imprimer les cartes de renseignements de tous les électeurs de cette région. C’est beaucoup de logistique, et tout ça n’aurait pu être prêt à temps pour le 10 mai», soutient M. Harpelle.

Dès lors, n’aurait-il pas été plus judicieux de tout simplement repousser les élections de deux semaines afin que les élections se déroulent partout en même temps et qu’il n’y ait aucun délai entre le scrutin et l’annonce des résultats?

«Ce serait une mauvaise idée», croit M. Harpelle.

«La très grande majorité des Néo-Brunswickois – peut-être 95% – ont reçu leur carte de renseignement d’électeur avec le lieu et la date du scrutin établie pour le 10 mai. Si on devait tout changer demain matin, ça sèmerait une grande confusion auprès des électeurs, sans compter que ce serait très coûteux puisqu’il faudrait tout réimprimer et poster les formulaires. Avec le format actuel, le délai n’affecte qu’une petite portion de la population, c’est beaucoup plus simple», indique le porte-parole.

Selon Élections NB, les citoyens du nord-ouest de la province recevront bientôt leurs cartes de renseignements d’électeurs les informant des nouvelles dates et de l’emplacement de leur bureau de scrutin.

Les électeurs pourront également voter au bureau du directeur du scrutin à Edmundston à compter du lundi 3 mai.