Enquête du coroner sur la mort de Michel Vienneau: premiers témoignages

L’enquête publique du coroner visant à faire la lumière sur le décès de Michel Vienneau s’est mise en branle mardi matin à Beresford.

L’homme d’affaires âgé de 51 ans, originaire de Tracadie, a été abattu par la police lors d’une opération qui s’est déroulée devant la gare de Bathurst en janvier 2015.

La victime était de retour d’un voyage d’agrément à Montréal en compagnie de sa conjointe lorsqu’il a été atteint mortellement.

La police avait soupçonné à tort que Michel Vienneau était alors en possession de drogue, après avoir reçu une information anonyme d’Échec au crime.

Présidée par le coroner en chef du Nouveau-Brunswick Jérôme Ouellette, l’enquête a débuté avec la sélection d’un jury de cinq personnes, composé de trois hommes et de deux femmes.

Ceux-ci ont tour à tour prêté serment en s’engageant solennellement à enquêter avec diligence au sujet du décès de Michel Vienneau et de rendre un verdict exact et conforme aux témoignages qui seront entendus durant l’enquête.

Les premiers témoins et experts impliqués dans le processus ont par la suite commencé à livrer leur témoignage et à répondre aux nombreuses questions posées par les avocats mandatés par le coroner pour mener les interrogatoires.

Kayla Knowles a tout d’abord raconté les circonstances entourant sa rapide et brève intervention sur les lieux du drame en tant qu’ambulancière.

Celle-ci a expliqué que Michel Vienneau ne montrait aucun signe vital lorsqu’elle s’est portée à son secours et a commencé à lui prodiguer les premiers soins.

Appelé à son tour à témoigner, le Dr Michel Blanchard a quant à lui raconté les circonstances entourant l’admission de la victime à l’Hôpital régional Chaleur.

Le médecin a indiqué que le décès de Michel Vienneau avait rapidement été constaté après son arrivée à l’urgence du centre hospitalier de Bathurst.

Raoul Gionet, le coroner chargé d’enquêter à l’époque du décès, a pour sa part expliqué son rôle dans cette enquête et a affirmé avoir rencontré plusieurs témoins et acteurs impliqués dans l’affaire.

Le pathologiste de Saint-Jean Ather Naseemuddin a ensuite livré un long témoignage portant surtout sur l’autopsie menée sur Michel Vienneau deux jours après son décès.

Le docteur a raconté que le décès de la victime était principalement lié à un coup de feu reçu à la poitrine.

Dans un autre témoignage, le policier de la GRC Joseph Ronald Da Silva a longuement expliqué ce qui a mené à l’opération policière qui a mal tourné.

Il a indiqué avoir reçu le matin du drame deux courriels contenant des informations provenant d’Échec au crime et qui faisait mention de l’arrivée imminente à Bathurst par train de deux personnes de la Péninsule acadienne transportant une quantité appréciable de stupéfiants.

Ces informations avaient mené à l’opération funeste qui s’est déroulée à la gare de Bathurst.

Le coroner Jérôme Ouellette a indiqué qu’environ 25 témoins seront entendus dans le cadre de l’enquête qui devrait se dérouler jusqu’à lundi.

Mathieu Boudreau et Patrick Bulger, les deux policiers impliqués dans le drame, figurent parmi les témoins qui doivent être entendus.

Rappelons que ces derniers ont été blanchis de toute accusation dans cette affaire et qu’un arbitre a statué en 2019 que les deux hommes n’ont pas contrevenu à leur code de déontologie lors de l’intervention policière.

Des agents de la GRC de la Nouvelle-Écosse qui ont enquêté sur le drame et Annick Basque, l’ancienne conjointe de Michel Vienneau, devraient également comparaître, tout comme l’ancien chef de la Force policière de Bathurst Ernie Boudreau.

Jérôme Ouellette a indiqué que l’enquête en cours ne représente pas une tâche facile, certains témoins étant disparus depuis le jour de l’incident.

«Le but de cette enquête est de déterminer qui est décédé, quand, où et comment, et de faire des recommandations. Nous n’allons pas essayer de blâmer ni pointer du doigt personne, mais bien de faire en sorte que la tragédie de Michel Vienneau n’arrive pas à personne d’autre», a affirmé le coroner en chef.