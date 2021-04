Meurtre à Pont-Landry: l’enquête préliminaire se déroulera en septembre

L’enquête préliminaire de Daniel Jean, accusé de meurtre au deuxième degré de Monique Gallien, se tiendra finalement sur une période de quatre jours en septembre et en octobre.

Détenu au Centre correctionnel régional de Dalhousie, Daniel Jean, âgé de 54 ans, a comparu mardi matin par vidéoconférence devant la Cour provinciale de Tracadie. Il y a quelques semaines, l’accusé a été jugé apte à suivre un procès à la suite d’un examen psychiatrique de 30 jours.

L’enquête préliminaire, qui sert à vérifier si les preuves sont suffisantes pour qu’il y ait un procès, doit commencer le 13 septembre et se poursuivre les 15 et 16 septembre et le 1er octobre.

M. Jean fait aussi face à deux autres chefs d’accusation reliés au port d’une arme ou d’une arme d’imitation.

L’accusé a été arrêté en février à la suite d’une enquête du Groupe des crimes majeurs de la GRC en lien avec un meurtre survenu à Pont-Landry, dans la Municipalité régionale de Tracadie.

Un corps avait été découvert à côté d’un véhicule sur le chemin W. Gautreau. Le corps était celui de Monique Gallien, âgée de 49 ans et originaire de la région d’Évangéline.

Une autopsie a permis de déterminer qu’elle a été victime d’un homicide.