Partage de taxes: le chef de la Première Nation de Pabineau se dit optimiste

L'ancien maire de Bathurst, Paolo Fongemie, et le chef de la première Nation de Pabineau, Terry Richardson. - Archives

Malgré l’annonce de la fin des accords de partage de taxe avec les Premières Nations, le chef de la communauté autochtone de Pabineau se dit optimiste dans ses négociations avec le gouvernement Higgs pour établir une nouvelle entente.

Le chef Terry Richardson a rencontré le premier ministre Blaine Higgs et la ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, mercredi dernier.

«C’était notre chance de savoir quels problèmes le gouvernement du N.-B. avait avec le système en place», dit-il.

Il affirme qu’on lui a expliqué que le statu quo «ne pouvait plus durer» à cause de la pression financière que subit le gouvernement.

M. Richardson estime qu’il sera possible de négocier une nouvelle entente avec le gouvernement dans les 90 jours suivant l’annonce de la fin de l’entente, puisque sa communauté avait déjà commencé à se préparer à renégocier son accord de partage de taxes l’an dernier, avant que le gouvernement Higgs n’annonce la fin de ces accords.

«On avait quelque chose en place, on était prêts, j’avais même envoyé quelque chose au ministre (des Finances) Ernie Steeves en septembre pour dire que Pabineau était prêt à parler de l’entente. Mais il y a d’autres communautés pour qui 90 jours, c’est comme leur mettre un fusil sur la tempe. Ce n’est pas beaucoup de temps pour négocier une entente.»

En vertu de l’entente qui prendra fin prochainement, le gouvernement rembourse 95% des huit premiers millions de dollars perçus en taxe de vente perçus sur le territoire des réserves autochtones, puis 70% des montants par la suite.

Dans une entrevue il y a deux semaines, le chef avait évoqué la possibilité que ces taux soient modifiés dans une nouvelle entente.

Il n’a pas voulu préciser si les discussions avec le premier ministre ont penché sur cette possibilité lors de la rencontre de mercredi, mais il mentionne que «tout est sur la table».

Terry Richardson affirme que sa communauté a l’intention de présenter un modèle d’entente au gouvernement en mai, et que les discussions se poursuivront par la suite.

David Kelly, agent de communications du ministère des Affaires autochtones, n’a pas été en mesure de préciser si le gouvernement a rencontré des représentants d’autres communautés autochtones à la suite de l’annonce de la fin des accords.

«Le processus de discussions et de négociations est très important, et privé, et nous devons respecter le processus en place.»

Il mentionne toutefois que le premier ministre Higgs et la ministre Dunn vont continuer à rencontrer les chefs qui en font la demande.