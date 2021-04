Que savons-nous sur le vaccin Johnson & Johnson?

L’approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 du Canada augmentera cette semaine, avec la première expédition du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson qui devrait arriver dans les prochains jours et être dispersée dans les provinces au début mai. Mais les orientations sur la meilleure façon de déployer le vaccin par les provinces restent à déterminer.

La Dre Caroline Quach, présidente du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du Canada, a déclaré dans un courriel à La Presse Canadienne que les recommandations «devraient être disponibles dans un délai de 7 à 10 jours».

Le premier envoi de 300 000 doses de Johnson & Johnson arrivera au Canada quelques jours après que l’agence de réglementation des médicaments (FDA) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis ont mis fin à une suspension de 11 jours de la vaccination avec le produit de Johnson & Johnson au sud de la frontière.

La suspension, qui a pris fin vendredi, avait été mise en place il y a près de deux semaines après des rapports selon lesquels un type extrêmement rare de caillot sanguin a été observé chez six receveurs – sur 6,8 millions de doses administrées. Les conseillers scientifiques ont déterminé que le risque de coagulation était très faible et que le vaccin était sûr et efficace.

Les caillots semblaient similaires aux rares événements observés chez une petite minorité de receveurs du vaccin Oxford-AstraZeneca, qui avaient conduit le CCNI à recommander initialement de limiter ce vaccin aux personnes âgées de 55 ans et plus. L’agence a depuis mis à jour ses directives pour permettre aux personnes âgées de 30 ans et plus de se faire vacciner.

Santé Canada, qui a déclaré qu’il enquêtait également sur les rapports de caillots sanguins aux États-Unis, a approuvé le vaccin Johnson & Johnson en mars et avait précommandé 10 millions de doses.

Avec Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca, Johnson & Johnson permet au Canada d’avoir quatre vaccins distincts. Le fait qu’il soit un vaccin à dose unique ajoute de la flexibilité au déploiement de la vaccination au pays.

Voici ce que l’on en sait:

QUELLE EST SON EFFICACITÉ?

Johnson & Johnson a annoncé des résultats prometteurs lors de ses essais cliniques de phase 3 à la fin janvier, suggérant que son vaccin réduisait de 85% les maladies graves causées par la COVID-19 et prévenait 100% des hospitalisations ou des décès liés à la COVID.

Le vaccin avait une efficacité de 72% dans la prévention des infections à la COVID-19 après 28 jours lors des essais américains. L’efficacité a chuté à 66% lors de la moyenne des résultats d’autres essais mondiaux, y compris une étude sud-africaine qui a pris en compte des variants plus transmissibles du coronavirus.

Pfizer et Moderna ont montré une efficacité de 95% dans leurs essais respectifs, mais ces vaccins ont été testés contre des souches dominantes précédentes et ne tenaient pas compte des variants apparus depuis.

Pfizer, Moderna et AstraZeneca n’ont également enregistré aucune hospitalisation ni aucun décès dans leurs essais.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CE VACCIN?

La facilité de distribution offerte par une injection à dose unique – contrairement aux vaccins à deux doses de Pfizer, Moderna et AstraZeneca – et sa capacité à être conservé dans un réfrigérateur ordinaire font partie des plus grands atouts du vaccin de Johnson & Johnson.

Le vaccin de Pfizer nécessitait initialement des températures de stockage ultra-froides comprises entre -60 et -80 degrés Celsius, bien que Santé Canada ait déclaré le mois dernier qu’il pouvait être conservé dans un congélateur ordinaire jusqu’à 14 jours.

Le vaccin de Moderna peut également être conservé à des températures de congélation normales tandis que les doses d’AstraZeneca peuvent être conservées au réfrigérateur.

Des experts ont déclaré que le produit de Johnson & Johnson était propice à la création de grandes cliniques mobiles de vaccination qui peuvent être mises en place rapidement pour cibler les populations de communautés durement touchées, en particulier les travailleurs essentiels.

La FDA a approuvé Johnson & Johnson le 27 février, mais les expéditions aux États-Unis ont été affectées par des problèmes de fabrication au début. La majeure partie de la population aux États-Unis a été vaccinée avec les produits Pfizer et Moderna.

QUEL TYPE DE TECHNOLOGIE EST UTILISÉ?

Contrairement à l’ARNm utilisé dans les produits Pfizer et Moderna, Johnson & Johnson est un vaccin à vecteur viral non réplicatif similaire à celui d’AstraZeneca.

Cela signifie qu’il utilise un virus inoffensif différent, qui ne peut pas se copier, comme vecteur pour donner à nos cellules les instructions dont elles ont besoin pour fabriquer la protéine de pointe du coronavirus.

Le système immunitaire reconnaît la protéine et fabrique des anticorps, qui nous permettent ensuite de repousser les attaques si notre organisme est attaqué.