L’annonce de la fin des accords de remise de la taxe de vente provinciale ne laisse que trois mois à certaines communautés autochtones pour négocier une alternative avec le gouvernement, certaines communautés mi’kmaq demandent plus de temps.

Certaines communautés s’exposent à des pertes de revenus de taille si elles ne parviennent pas à conclure un nouvel accord avec le gouvernement, selon Bill Ward, chef de la Première Nation de Metepenagiag.

Il croit que le gouvernement devrait accorder davantage de temps aux communautés qui ont à peine trois mois pour trouver une alternative.

Il espère que le gouvernement reviendra sur sa décision, mais il n’est pas très optimiste.

«Avec la façon dont ils ont annoncé tout cela et avec le manque complet de communication ou de consultation avant d’annuler (les accords), je ne sais pas comment ça va se passer.»

Dans un communiqué publié mardi, Bill Ward et sept autres chefs autochtones font front commun pour demander plus de temps au gouvernement.

Les accords de partage permettent aux Premières Nations de garder 95% de la taxe de vente provinciale pour les huit premiers millions $, puis 70% des montants suivants.

La nature de certains des accords conclus entre le gouvernement prévoit que le gouvernement doit donner un préavis de 90 jours avant de mettre fin aux remises de taxe.

Depuis l’annonce du 13 avril par le gouvernement Higgs, certaines communautés doivent négocier «avec un revolver sur la tempe», d’après Bill Ward.

«La pression est sur nous, et s’ils veulent réparer la relation avec les Premières Nations, on espère qu’ils vont nous donner autant de temps que les communautés malécites. (…) On veut pouvoir discuter avec le gouvernement sur un pied d’égalité, et ça ne peut pas se faire en 90 jours», dit-il.

Certains accords avec les communautés Wolastoqiyik ne prennent fin que l’an prochain.

Bill Ward fait valoir que plusieurs communautés autochtones avaient déjà contacté le gouvernement pour tenter de discuter de ces accords avant que le gouvernement n’annonce son intention d’y mettre fin, mais sans succès.

Selon Bill Ward, ces fonds servent à combler les lacunes de financement qui permettent aux réserves d’offrir des services à leurs communautés.

«On a un manque de logement et un manque de financement pour les soins aux aînés… Il y a plusieurs programmes qui ne sont pas suffisamment financés par le gouvernement fédéral», dit-il.

Il mentionne par exemple que sa communauté reçoit environ 90 000$ d’Ottawa pour financer les soins aux aînés, mais que le programme coûte plusieurs centaines de milliers de dollars.

Le gouvernement accordera-t-il davantage de temps à ces communautés pour négocier? Un porte-parole du ministère des Affaires autochtones a refusé de nous le dire.

«Comme nous l’avons déjà dit, le gouvernement est prêt à négocier avec les Premières Nations, mais nous ne négocierons pas en public», dit David Kelly, agent de communications du ministère.