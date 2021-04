Confinement à l’hôtel: Christian Essiambre est en furie

Les nouvelles mesures sanitaires du Nouveau-Brunswick obligeant les voyageurs à s’isoler dans un hôtel ont mis hors de lui Christian Essiambre. L’acteur acadien qui doit se rendre régulièrement au Québec pour travailler estime que cette nouvelle règle qu’il juge trop sévère rend la situation des artistes et des artisans du milieu de la télévision très difficile.

«Qu’est-ce que ça me donne d’aller tourner au Québec pour gagner environ 2000$ que je dois ensuite repayer en frais d’hôtel et en repas à mon retour au Nouveau-Brunswick?», a lancé le comédien en furie.

Celui qui doit reprendre la route vers Montréal dimanche pour le tournage du téléroman Une autre histoire a même songé à annuler son engagement, mais cela s’avère impossible. Il rappelle que les contrats sont signés depuis longtemps. En plus de défrayer les coûts du voyage vers Montréal, il devra à son retour dans la province se payer une chambre à 200$ la nuit dans un des hôtels désignés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick, pour un minimum de sept nuitées.

«Une chambre d’hôtel, ce n’est pas 200$ dans la vraie vie. Je vais à Montréal et je réussis à trouver un hôtel pour 75$. J’ai calculé vite dans ma tête, c’est 1400$ pour sept soirs. Ça va monter facilement à 2000$ pour mon séjour avec la bouffe.»

Depuis le début de la pandémie, Christian Essiambre martèle qu’il est impératif de respecter les consignes sanitaires. «La dernière chose que je voudrais c’est de répandre la COVID», assure-t-il.

Chaque fois qu’il est sorti de la province pour le travail, il a respecté les mesures d’isolement soit dans un chalet ou dans un autre endroit sécuritaire. Dès le début de la pandémie, il a été confronté au confinement puisqu’il a contracté la COVID-19 à son retour de Londres. Aujourd’hui, il est vacciné, sa conjointe aussi et il continue de se plier à l’ensemble des mesures sanitaires. Or, celle du confinement à l’hôtel va trop loin à son avis.

«J’ai respecté les règles depuis le début puis je n’ai jamais chialé. J’étais le premier à dire aux gens d’écouter les règlements. La raison pour laquelle on nous isole dans un hôtel, c’est parce qu’il y a du monde qui n’écoute pas […]. Mais le monde qui écoute comme nous depuis le début, on se fait punir avec des mesures draconiennes à cause que le monde n’écoute pas. C’est frustrant», s’insurge le comédien.

En acceptant des contrats au Québec, cela lui permet de poursuivre sa carrière de comédien puisqu’il y a moins de travail dans le domaine de la télévision en Acadie. Il rappelle que ses déplacements ne sont pas des voyages de plaisance pour se faire bronzer sur une plage dans le Sud, mais bien pour gagner sa vie.

«Déjà c’est compliqué pour les artistes, les salles sont fermées. Là, tout d’un coup on se fait barrer l’accès au Québec (en raison des mesures sanitaires)», a-t-il poursuivi.

Le comédien a participé aussi au tournage du nouveau quiz acadien Ça fait la job produit par les Productions l’Entrepôt et Botsford Média qui sera en ondes sur Unis TV à compter du 17 mai. L’équipe qui devait produire l’émission en Acadie a dû faire le choix difficile de tourner à l’extérieur de la province en raison des mesures sanitaires renforcées au Nouveau-Brunswick. Le tournage se fait donc à Montréal.

Animé par Luc LeBlanc, le jeu-questionnaire (52 épisodes sur 13 semaines) nécessite la participation d’une quarantaine d’invités, dont plusieurs proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick. Il devenait donc irréaliste d’accueillir ces artistes dans la province compte tenu des mesures d’isolement, a fait savoir une porte-parole de la chaîne Unis.

Christian Essiambre qui a obtenu aussi un rôle dans la nouvelle comédie dramatique Les moments parfaits au réseau TVA, espère que les règles sanitaires auront changé d’ici au tournage prévu probablement en juin.