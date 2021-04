COVID-19: confinement général de deux semaines en Nouvelle-Écosse

Devant l’accélération de la flambée de COVID-19 en Nouvelle-Écosse, surtout à Halifax, le premier ministre Iain Rankin a annoncé mardi un confinement général qui entre en vigueur mercredi matin dans toute la province.

Ce confinement intervient alors que la Nouvelle-Écosse enregistre depuis trois jours des records dans son bilan quotidien de nouveaux cas.

Depuis mercredi matin, toutes les écoles et les services intérieurs non essentiels seront fermés, pour au moins deux semaines. M. Rankin a précisé que les fermetures s’appliquent aux centres commerciaux, aux gymnases, aux bars, aux commerces et aux restaurants _ mais la cueillette sur le trottoir et les commandes pour emporter seront permises. Les commerces qui vendent des produits essentiels demeureront ouverts.

Plus tôt mardi, le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, avait annoncé l’envoi de 60 soldats pour donner un coup de main dans les centres de dépistage en Nouvelle-Écosse. M. Trudeau a affirmé que c’est le gouvernement provincial qui avait demandé de l’aide.

La Nouvelle-Écosse est la deuxième province, après l’Ontario, à recevoir l’aide de l’armée durant la troisième vague de COVID-19.

Le gouvernement néo-écossais a fait état mardi de 96 nouveaux cas, dont 90 dans la région de Halifax. Lundi, 66 cas avaient été signalés, après 63 cas dimanche. Parmi les six nouveaux cas recensés à l’extérieur de Halifax mardi, trois se trouvent dans la zone est, deux dans la zone ouest et un dans la zone nord. La Nouvelle-Écosse dénombrait mardi 419 infections actives.

Les responsables de la santé publique avaient imposé la semaine dernière un confinement dans la seule région de Halifax et imposé des restrictions plus strictes pour le reste de la province au moins jusqu’au 20 mai.

Par ailleurs, trois autres cas de COVID-19 en milieu scolaire ont été signalés lundi soir, notamment à la Sydney Academy. Les deux autres cas ont été identifiés au campus Bedford de l’établissement Bedford et Forsyth et au Halifax West High.11 cas actifs. Et pour la première depuis le 12 avril dernier, Terre-Neuve-et-Labrador ne signalait elle non plus aucun nouveau cas mardi. Le nombre de cas actifs est descendu à 24, avec une hospitalisation.