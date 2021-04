Le vélo de montagne, la prochaine signature touristique du Restigouche?

Reconnu comme destination touristique pour la pêche aux saumons, le canotage en rivière, les randonnées en montagne et la motoneige, le Restigouche désire aujourd’hui faire sa marque comme un incontournable du vélo de montagne.

C’est à tout le moins le souhait de l’Association touristique du Restigouche (ATR) qui planche sur un projet d’envergure visant à relier le Parc provincial Sugarloaf d’Atholville au chalet Les Aventuriers de Charlo. Sur le trajet, ce sentier se combinerait à ceux déjà existants à l’intérieur des diverses communautés, formant ainsi un véritable réseau régional. En fait, le projet n’est pas sans rappeler la fameuse véloroute de la Péninsule acadienne… l’asphalte en moins.

«L’objectif c’est que le Restigouche devienne la destination de vélo de montagne numéro un dans la province, voire même des Maritimes. On veut offrir un produit plus soigné à notre clientèle touristique actuelle, mais aussi aller en chercher une nouvelle grâce à un long réseau de sentiers bien élaborés», souligne Chrissy St-Pierre, agente de projet pour l’ATR.

Selon elle, la pandémie aura permis aux Restigouchois de renouer avec les attractions locales et de redécouvrir les atouts de leur région. Son organisation veut continuer de tabler sur cette clientèle, mais souhaite aussi cibler plus loin, la faire découvrir aux touristes de l’extérieur.

«L’objectif, c’est de se démarquer pour que les touristes demeurent dans la région au moins deux à trois nuits, qu’ils ne soient pas que de passage une journée», souligne-t-elle, notant qu’une croissance de cette activité touristique serait bénéfique à l’économie régionale et pourrait mener à plusieurs opportunités d’affaires.

Il faut toutefois préciser que la région ne part pas de zéro en matière de vélo de montagne.

Depuis quelques années, le Parc Sugarloaf est l’endroit par excellence où se donnent rendez-vous les amateurs de vélos de descentes. En fait, il s’agit du plus important site du genre dans les Provinces maritimes. L’endroit possède également un réseau bien élaboré de plusieurs kilomètres pour les amateurs de cross-country. Le club des Aventuriers compte aussi quelques sentiers de vélo de montagne. À cela s’ajoutent également les pistes de Sentier NB et les quelque 40 kilomètres de sentiers sur le point de relier l’ensemble des communautés du Restigouche-Est. Ce qui manque toutefois, ce sont ces fameux liens entre le centre et l’est.

Le projet chapeauté par l’ATR n’est par contre qu’au stade embryonnaire.

«On est rendu au point de faire des demandes d’aides financières à différents paliers gouvernementaux. Nous sommes prêts à envoyer des ingénieurs en forêt afin de voir ce qui existe, ce qui doit être fait et ce que ça nécessiterait comme travaux et investissement», indique Mme St-Pierre.

L’ATR cherche également à mettre en branle un comité de travail pour voir à ce que rien ne soit laissé au hasard. L’échéancier de toute cette aventure? Mme St-Pierre se veut optimiste et dit croire que ce projet pourrait se concrétiser d’ici les trois prochaines années

Pour le moment, le projet ne vise qu’à relier le centre et l’est du Restigouche et développer des liens entre les communautés. Toutefois, Mme St-Pierre se permet de rêver à un sentier qui relierait la région au Parc provincial du Mont Carleton.

Un sentier asphalté de Campbellton au Sugarloaf

Le vélo est décidément sur toutes les lèvres en ce moment au Restigouche.

Vélo Restigouche est un organisme qui a vu le jour récemment dont l’objectif est de faire la promotion et le développement de ce sport dans la région. Son premier projet: une piste multifonctionnelle asphaltée reliant le secteur riverain de Campbellton au parc provincial Sugarloaf.

«Le vélo de montagne, c’est bien. Mais on aimerait aussi une piste cyclable asphaltée de quelques kilomètres en ville afin d’accommoder les vélos de route, mais aussi les adeptes du patin à roues alignées, les marcheurs, les joggeurs, les poussettes et les véhicules adaptés», explique Dominique Eddie, présidente de l’organisation

En résumé, on parle de l’asphaltage d’un sentier d’une largeur de dix pieds sur une distance d’un peu plus de six kilomètres. Le coût du projet est estimé à environ 650 000$.

Selon Mme Eddie, le sentier existe déjà de façon officieuse comme ancien segment de Sentier NB.

«Mais il faut quand même du courage pour l’attaquer avec un vélo de route», souligne-t-elle.

Elle voit son projet comme étant un complément parfait au projet de l’ATR pour donner accès aux amateurs aux nombreux services offerts dans le centre-ville (épiceries, restaurants, hôtels, etc.).

La Ville de Campbellton s’est compromise au projet à hauteur de 60 000$ à la condition que Vélo Restigouche injecte le même montant. L’organisme vient donc de lancer une campagne de financement afin de récolter cette somme.

Selon la présidente, ce sentier asphalté n’est que le premier d’une série d’initiatives.

«Dans les phases suivantes, on aimerait vraiment développer un vrai réseau de pistes cyclables en ville et qui relierait les autres municipalités environnantes», ajoute-t-elle.