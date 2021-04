Les commerçants heureux de retrouver leur clientèle à Edmundston

Le centre-ville d’Edmundston a commencé à reprendre de ses couleurs, mercredi. Après plus de deux semaines de confinement complet, les commerçants étaient heureux de déverrouiller leurs portes et revoir des visages familiers.

La région d’Edmundston et du Haut-Madawaska est tombée directement à la phase orange du plan de rétablissement, mercredi, sans devoir passer d’abord par la phase rouge.

En ville, on aurait dit que le soleil s’était pointé pour l’occasion.

Le va-et-vient des clients dans les commerces laissait entrevoir des jours meilleurs.

À la boutique de décorations, bijoux et vêtements Au bout du monde, Geneviève Ouellet s’est dite surprise par le retour directement en orange, mais aussi très heureuse de pouvoir renouer avec ses employés et retrouver un rythme plus constant.

«Je m’attendais vraiment à un retour en rouge, donc ça été vraiment une belle surprise!», a-t-elle témoigné.

«C’est un peu stressant, par exemple, parce qu’on a peur que les gens se garrochent et se dépêchent. On garde tout de même la boutique sécuritaire.»

La gérante a souligné que la réouverture de la boutique remonte aussi le moral.

«Oui, on avait l’achat en ligne, mais ce n’est pas pareil comme venir en boutique essayer les vêtements. L’interaction avec les gens, ça manque beaucoup aussi. C’est vraiment le fun de revoir des visages familiers. Ça fait du bien!», a-t-elle soufflé.

Du côté de la Librairie Matulu, une vingtaine de clients se sont enchaînés les uns après les autres en avant-midi pour récupérer leurs commandes ou se procurer de nouveaux bouquins.

Nicole Lang était l’une d’entre elles.

Lectrice avide, elle en a profité pour souligner que le gouvernement devrait rendre les livres accessibles pendant toutes les phases.

«S’il y a quelque chose qui a permis à bien des gens de maintenir leur santé mentale, c’est bien la lecture. C’est un passe-temps qui est encore plus populaire depuis la pandémie en plus. Je trouve cela ridicule que les librairies n’ont pas pu rester ouvertes pendant le confinement», a-t-elle tranché.

Le propriétaire de Matulu, Alain Leblanc, est du même avis.

Il a aussi souligné que la fermeture des librairies incite souvent des clients à se tourner vers les géants du web.

Au risque de perdre d’autres clients, il était donc temps que sa boutique puisse rouvrir ses portes, a-t-il laissé entendre.

«C’est sûr qu’il y en a qui ont pris l’habitude de commander sur internet et se faire livrer à la maison, mais les gens aiment quand même voir les nouveautés, faire le tour, placoter. Il ne faut pas oublier que la Librairie, c’est un milieu social. C’est un peu comme aller prendre un café.»

M. LeBlanc avait confiance que l’achalandage allait atteindre un niveau pré-confinement assez rapidement.

Juste à côté de la librairie, le copropriétaire de la bijouterie Rino Martin, Daniel Martin, s’est aussi montré optimiste avec l’assouplissement des restrictions.

«On était un peu soulagés en apprenant ça, même si les prochaines semaines nous en diront plus», a-t-il exprimé.

«Nous autres, avec la fête des Mères qui s’en vient, c’est une période importante de l’année. On accueille la phase orange avec sourire.»

M. Martin a confié qu’il demeure toutefois difficile de prédire comment le troisième confinement aura modifié les habitudes de consommation des clients.

«On pense que les gens font un peu plus attention, sont peut-être un peu plus frileux. Ils ont eu peur un peu plus cette fois-ci, je pense. En plus, l’aide financière est finie», confie-t-il.

«Pendant le deuxième confinement, le téléphone sonnait quand même, il y avait quand même pas mal de commandes, mais cette fois-ci, ç’a été plus laborieux, nous n’avons pas eu beaucoup d’appels», a-t-il ajouté.

Enfin, chez Ameublement BrandSource Rice, le propriétaire, Jim Rice, était bien heureux de retirer ses affiches de fermeture des vitrines mardi soir.

Pas question de les ranger bien loin, par contre. L’homme d’affaires reste prudent en disant que la région n’est pas encore «sortie du bois.»

Pour le moment, le magasin de meubles anticipe néanmoins une fin de semaine fort achalandée.

«Ça va être actions réactions immédiatement. Les gens en ont ras le bol, ça fait depuis le mois de janvier qu’on est en confinement», a-t-il rappelé.

L’urgence de profiter, ne sachant pas ce que l’avenir réserve, devrait se faire ressentir dans tous les types de commerces au cours des prochaines semaines, selon lui.

Comme les autres propriétaires, M. Rice espère que les gens de la région ne baisseront pas leur garde trop rapidement.