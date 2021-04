Élections municipales dans le Nord-Ouest: l’AFMNB soulagée

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) pousse un soupir de soulagement à la suite de la fin du confinement dans le Madawaska, ce qui permettra finalement aux élections municipales de procéder à peu près normalement. Frédérick Dion, directeur général de l’AFMNB, note que l’incertitude causée par la situation sanitaire dans le Nord-Ouest commençait à «peser lourd» pour les acteurs du monde municipal.

«C’est sûr que ce n’est pas une situation idéale puisqu’à partir du 10 mai, les candidats vont être curieux de connaître les résultats, mais bon, on comprend les contraintes et la logique d’Élections NB, deux semaines d’attente c’est un compromis raisonnable», a-t-il expliqué à l’Acadie Nouvelle.

Le retour en phase orange dans la région d’Edmundston, se réjouit-il, fait en sorte que les élections devraient pouvoir se dérouler de manière sécuritaire.

«On va finalement pouvoir avoir de nouveaux élus qui auront la légitimité de reprendre les rênes de leur municipalité, ajoute M. Dion. On se croise les doigts que tout ira bien et qu’il n’y aura pas d’autres éclosions importantes puisque si l’on retarde davantage, on va finir par avoir des problèmes.»