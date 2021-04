La création de la bulle atlantique repoussée à une date indéterminée

La situation sanitaire qui prévaut en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick force le report des discussions concernant la création d’une bulle entre les provinces de l’Atlantique.

Mercredi, il y avait 122 cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick et 489 en Nouvelle-Écosse, où la région de Halifax est particulièrement touchée. On recensait 11 cas actifs à l’Île-du-Prince-Édouard et 31 à Terre-Neuve-et-Labrador.

Mercredi, le premier ministre du Nouveau‑Brunswick, Blaine Higgs, a présidé une conférence téléphonique du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique portant sur la pandémie de COVID‑19.

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, le premier ministre de la Nouvelle‑Écosse, Iain Rankin, et le premier ministre de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Andrew Furey, ont participé à la conférence.

Dans un communiqué de presse conjoint, les premiers ministres affirment avoir reconnu «qu’il était nécessaire de maintenir les restrictions sur les voyages non essentiels dans la région de l’Atlantique en raison des récentes éclosions de COVID-19, lesquelles ont été accélérées par l’apparition de nouvelles variantes préoccupantes».

Ils affirment qu’ils se pencheront de nouveau sur la réouverture de la bulle atlantique une fois que la menace d’autres épidémies aura diminué et selon les conseils des médecins-hygiénistes en chef de la région.

Les premiers ministres disent avoir «bon espoir» que les voyages au Canada atlantique reprendront d’ici l’été, lorsque la plupart des Canadiens de l’Atlantique auront été vaccinés contre la COVID-19.

«Le déploiement des vaccins aidera à protéger la population contre la COVID-19, raison pour laquelle les premiers ministres de l’Atlantique incitent fortement les Canadiens de l’Atlantique à continuer de se faire vacciner», peut-on lire dans le communiqué de presse.