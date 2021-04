Tous les Néo-Brunswickois adultes pourront se faire vacciner dès la fin mai

Au Canada, le vaccin de Pfizer est autorisé chez les personnes de 16 ans et plus. - La Presse canadienne: Andrew Vaughan

La vaccination de tous les Néo-Brunswickois adultes, sans restrictions, commencera dès la fin du mois de mai, a annoncé la Santé publique.

La Dre Jennifer Russell a affirmé, lors du point de presse, jeudi, que le Nouveau-Brunswick pourra entamer la vaccination de la population indépendamment de leur âge à la fin mai.

Le Nouveau-Brunswick accorde présentement la priorité aux personnes de 60 ans et plus et à celles qui ont des maladies chroniques.

«D’ici à la fin mai, on va avoir la capacité et les doses de vaccin pour administrer une dose pour chacun des gens au Nouveau-Brunswick. Et si les doses arrivent plus vite que ça, ça serait accéléré.»

Au Canada, le vaccin de Pfizer est autorisé chez les personnes de 16 ans et plus, tandis que celui de Moderna peut être utilisé chez celles de 18 ans et plus.

La Santé publique a rapporté dix nouveaux cas de COVID-19 répartis dans plusieurs zones. Des centaines de tests de dépistage ont été effectués dans la zone 3, où sévit une éclosion.

Il y a deux nouveaux cas dans la région de Moncton et du Sud-Est (zone 1). Une des personnes atteintes du virus avait eu un contact avec un cas confirmé, alors que l’autre nouveau cas est sous enquête.

Il y a trois nouveaux cas dans la région d’Edmundston et de Grand-Sault (zone 4), tous des contacts de cas qui ont déjà été signalés.

La Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef, a aussi annoncé que l’éclosion déclarée au foyer de soins St-Jacques, dans la région d’Edmundston, est maintenant terminée.

Un cas a été détecté dans la région Chaleur/Péninsule acadienne (zone 6), qui est lié à un voyage à l’extérieur de la province.

La Dre Russell a souligné que cette personne a suivi les mesures de santé publique et s’est isolée à son arrivée, ce qu’elle a qualifié d’encourageant.

Il y a aussi deux nouveaux cas dans la région de Saint-Jean (zone 2) et deux cas dans la région de Fredericton et des environs (zone 3). Il s’agit de contacts de cas déjà confirmés.

La Santé publique a augmenté la cadence du dépistage et s’efforce de retracer tous les contacts des cas confirmés dans la zone 3.

Mercredi, 637 tests de dépistage ont été effectués dans cette zone.

«L’éclosion qui sévit présentement dans la zone 3 montre comment ces infections peuvent se propager», a dit la Dre Russell.

Parmi les cas dans la zone 3, dix sont reliés à la Magee House, une résidence étudiante sur le campus de l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton.

C’est aussi à cet endroit que la Santé publique a décelé le premier cas du variant indien.

Il y a également un lien entre cette éclosion et celle à la George Street Middle School. Des membres du personnel, des élèves et des membres de leur famille ont été testés, et on a demandé à environ 900 personnes de s’auto-isoler, a affirmé la Dre Russell.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 77 cas de COVID-19, contre 65 au cours des sept jours précédents.

Il y a maintenant 118 cas actifs dans la province, soit quatre de moins que mercredi. Il s’agit du plus petit nombre de cas actifs depuis le 28 mars.

Comme mercredi, quatre personnes sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

Des bals de finissants

Le ministre Dominic Cardy a affirmé que des cérémonies de fin d’année telles que des bals de finissants et des cérémonies de remises de diplômes pourraient avoir lieu de façon limitée si le Nouveau-Brunswick parvient à garder le contrôle des éclosions et si les gens suivent les mesures de santé publique.

«Ça dépend complètement des conditions de la COVID-19 dans la région et dans la province. J’espère qu’avec l’appui de la population, on pourra avoir des cérémonies comme ça partout dans la province, mais ça dépend de nous (tous).»