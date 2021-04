Une première dose est-elle assez?

Le gouvernement provincial maintient que tous les Néo-Brunswickois admissibles au vaccin contre la COVID-19 pourront recevoir au moins leur première dose d’ici la fin juin. De quel niveau de protection profitons-nous en attendant notre deuxième dose? Quelle est la probabilité que nous transmettions le virus pendant ce temps? Des experts partagent ce que les recherches disent jusqu’à présent.

«Deux doses valent évidemment mieux qu’une (…)», a affirmé la médecin hygiéniste en chef de la province, lors d’un point de presse tenu jeudi.

Néanmoins, les données montreraient qu’une seule dose du vaccin contre le nouveau virus est capable de diminuer considérablement la sévérité des symptômes chez les personnes infectées.

Alors de quelles façons?

«Nous savons que le risque de transmission est toujours là, même si nous sommes vaccinés. Mais nous savons aussi que le risque de complication sévère, d’hospitalisation, d’admission aux soins intensifs et de décès est considérablement réduit (…)», a expliqué la Dre Russell.

Plus tôt cette semaine, la Presse canadienne a interrogé deux experts à savoir quelle protection était offerte par la première dose d’un vaccin à deux doses.

La Dre Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta, a précisé que la première dose du vaccin était efficace à environ 80% contre les maladies graves à l’intérieur d’un mois.

«Cela ne vous rend certainement pas 100 % protégés, mais la majeure partie de la documentation suggère qu’à partir de deux ou trois semaines après votre première dose, si vous attrapez la COVID-19, ce sera beaucoup plus comme avoir un rhume (…)», a-t-elle illustré.

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement vise à vacciner complètement tous les citoyens qui accepteront d’ici la fin septembre.

Que se passera-t-il d’ici là avec la protection de la première dose?

Les experts disent que la protection offerte par la première dose semble s’améliorer au fil des semaines, mais ils ne savent pas exactement quand elle commencera à diminuer.

La Dre Saxinger affirme que les vaccins à ARN messager de Pfizer-BioNTech et Moderna semblent offrir des niveaux de protection plus élevés à un rythme plus rapide, tandis que le vaccin à base de vecteur viral d’Oxford-AstraZeneca commence plus lentement, mais continue de s’améliorer avec le temps.

Kelly Grindrod, professeure agrégée à l’École de pharmacie de l’Université de Waterloo, souligne que des niveaux élevés de protection commencent à être observés environ deux semaines après la dose initiale, et que la protection s’améliore jusqu’à l’atteinte du plein potentiel de la première injection au bout d’un mois.

La deuxième dose offrirait une protection de plus de 90%.

À quoi peuvent s’attendre ceux qui contractent le virus alors que leur corps de construit déjà une immunité?

La Dre Saxinger note qu’il est possible que le virus soit affaibli par la réponse immunitaire qui émerge dans les jours suivant la vaccination, mais précise que cela n’a pas été étudié de manière approfondie.

Encore plusieurs points d’interrogation

Les experts ne savent pas encore à quel point une personne qui a reçu une dose ou deux doses du vaccin risque de propager le virus.

La Dre Saxinger soutient que c’est probablement la principale raison pour laquelle les responsables de la santé publique incitent à la prudence, même parmi ceux qui ont déjà été vaccinés, car certaines régions du Canada voient les niveaux de transmission communautaire monter en flèche.

La professeure Grindrod ajoute que les données de Moderna semblent suggérer qu’il y a moins de charges virales chez ceux qui ont été infectés après la vaccination.

«Nous ne savons vraiment pas si ces vaccins nous protègent contre la contagion (…)», a-t-elle toutefois prévenu.

La docteure Jennifer Russell, pour sa part, fait appel à la prudence.

«Encore, on va continuer de surveiller et d’avoir de nouvelles données. Au fur et à mesure, on va continuer d’apprendre, mais pour le moment nous savons que deux doses offrent le plus de protection contre les différents variants», a-t-elle avancé plus tôt cette semaine.

La médecin hygiéniste a rappelé vendredi dernier que la province surveillait de près le développement de la situation sanitaire au Royaume-Uni et en Israël, où un très grand pourcentage de population ont déjà été vaccinés.

Questionnée à savoir combien de Néo-Brunswickois devaient être vaccinés avant de pouvoir atteindre l’immunité collective et retrouver un semblant de normal, elle a répondu qu’il s’agissait d’une cible mouvante.

«C’est un peu une cible mouvante. Avant que les variants de préoccupations ne soient en jeu, je pense que nous envisagions quelque chose comme 60 ou 70%. Maintenant que les variants sont en jeu, nous regardons plus à 75%, mais encore une fois, cela peut continuer à changer à mesure que d’autres juridictions complètent leur vaccination», a-t-elle commenté.

– Avec des informations de la Presse canadienne