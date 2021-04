Vaccination: le N.-B. devra augmenter le rythme pour atteindre la cible de juin

Il y a quelques semaines, le premier ministre Blaine Higgs et la Santé publique du Nouveau-Brunswick ont annoncé leur intention de vacciner tous les Néo-Brunswickois âgés de 16 ans et plus avant la fin juin. Intention qui a été répétée presque quotidiennement depuis. Des données compilées par l’Acadie Nouvelle démontrent toutefois que l’objectif sera difficilement atteignable.

Lundi, 220 377 Néo-Brunswickois avaient reçu au moins une dose du vaccin, soit le tiers (33,31%) de toute la population de la province âgée de 16 ans et plus.

Selon le gouvernement, on compte 661 500 Néo-Brunswickois âgés de 16 ans et plus dans la province.

Une simple soustraction nous permet donc de déterminer que 441 123 Néo-Brunswickois attendent toujours de relever leur manche afin d’être inoculés contre la COVID-19.

Un calcul encore plus simple nous permet de déterminer qu’il reste 10 semaines complètes d’ici la fin juin, en incluant celle-ci – pour faciliter le calcul et arriver à des semaines complètes, nous avons étiré la dernière semaine jusqu’au 4 juillet.

C’est donc dire que lors de ces dix semaines, la Santé publique devra vacciner en moyenne 44 113 Néo-Brunswickois si elle souhaite atteindre son objectif.

Or, depuis le début de la campagne de vaccination, ce nombre de vaccins hebdomadaires (sur une période s’étendant du lundi au dimanche) n’a jamais été atteint.

Le cap des 40 000 vaccinés hebdomadaires n’a en fait été dépassé qu’une seule fois, soit dans la semaine du 12 au 18 avril (42 084).

Autrement, jamais plus de 31 530 vaccins n’ont été donnés en une seule semaine au N.-B. Ce chiffre représente pourtant 71% du total hebdomadaire de personnes vaccinées qui devra être atteint pendant dix semaines consécutives si la Santé publique et le gouvernement Higgs souhaitent parvenir à leur objectif. Et il n’a été atteint qu’à deux reprises depuis le début de la campagne de vaccination…

On pourrait être porté à croire que la campagne de vaccination s’accélère dans la province et que la route vers les 44 113 vaccins hebdomadaires sera plus facile à mesure que le temps passe.

Peut-être. Sauf que selon nos calculs, seulement 45 872 personnes ont été inoculées au cours des dix derniers jours, ce qui représente une moyenne de 32 047 par semaine. Nous sommes donc loin du compte.

Uniquement cette semaine (qui est comptabilisée dans les dix qui restent d’ici la fin juin), si la tendance se maintient, seulement 17 000 personnes seront vaccinées. Encore là, nous sommes loin du compte.

Optimisme?

Au début du mois, deux spécialistes sondés par l’Acadie Nouvelle avaient exprimé leur espoir de voir les 661 500 Néo-Brunswickois âgés de 16 ans et plus vaccinés d’ici la fin juin.

Ils justifiaient leur optimisme par une accélération éventuelle du processus de vaccination.

Depuis que nous avons parlé à ces deux experts, une moyenne de 5056 Néo-Brunswickois a été vaccinée chaque jour. En maintenant ce rythme d’ici la fin juin, près de 354 000 vaccins supplémentaires seront dispensés. Il restera alors tout de même près de 55 000 personnes à vacciner.

C’est donc dire que s’il parvient à conserver le rythme des trois dernières semaines, le gouvernement provincial devrait parvenir à vacciner toute la population admissible d’ici la mi-juillet (en tenant pour acquis que, théoriquement, chaque citoyen acceptera de se faire vacciner et effectuera toutes les démarches nécessaires pour y parvenir).

Il s’agira tout de même d’une belle réalisation, étant donné qu’au pays (où la vaccination progresse pourtant un peu plus rapidement qu’au N.-B.), l’objectif du gouvernement Trudeau est d’avoir inoculé toute la population d’ici la fin septembre (soit trois mois plus tard qu’au N.-B.).

Bonne nouvelle: si tout se déroule comme prévu, les livraisons hebdomadaires de vaccins vont plus que doubler à partir du 3 mai. Par exemple, le Nouveau-Brunswick pourrait recevoir jusqu’à 42 120 doses du vaccin Pfizer par semaine.

Reste que les écueils sont nombreux devant la Santé publique néo-brunswickoise, qui doit œuvrer dans un système où l’approvisionnement en vaccins est tributaire d’un paquet de variables incontrôlables et dans lequel de nombreuses plages horaires de vaccination demeurent vides pour de nombreuses raisons.

«Absolument» possible, selon la Dre Russell

La médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell, pense que l’objectif de vacciner tous les Néo-Brunswickois âgés de 16 ans et plus d’ici la fin juin peut «absolument» être atteint. Cela dépendra surtout de l’approvisionnement en vaccins, selon elle.

«À ce moment-ci, on reçoit environ 30 000 doses par semaine. Dans les quatre prochaines semaines, ça va augmenter à environ 43 000 ou 45 000 doses par semaine. C’est en plein ce dont on a besoin pour atteindre notre but.»

Elle précise qu’il peut s’écouler une semaine avant que les vaccins arrivent au N.-B. et qu’ils soient administrés, mais que le gouvernement administre toutes les doses au fur et à mesure qu’elles arrivent.

«Depuis des mois, on savait qu’on recevrait plus de doses dans les prochaines semaines, alors c’était dans notre plan. À mesure qu’on reçoit plus de doses, on pourra vacciner plus de personnes. On a les resources humaines, on a les pharmacies qui travaillent avec nous en partenariat avec les réseaux», a ajouté Dre Russell.

(Avec la collaboration du journaliste Alexandre Boudreau)