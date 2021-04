Walmart ouvrira un centre de distribution à Moncton en 2022

Walmart Canada annonce qu’il construira son premier centre de distribution de pointe des provinces de l’Atlantique à Moncton.

Ce centre de 221 000 pieds carrés, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2022 sur l’avenue Frenette, doit approvisionner en produits frais et surgelés 43 succursales dans les quatre provinces de l’Atlantique.

Walmart Canada affirme que le projet de 56 millions $ permettra de créer plus de 200 emplois au centre de distribution, en plus de faire appel à des travailleurs du domaine de la construction et de l’ingénierie pendant la construction de l’établissement.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, signale que les bouleversements de la crise sanitaire ont démontré l’importance des chaînes d’approvisionnement. À son avis, Moncton dispose d’une vaste chaîne d’approvisionnement avec des centres de distribution, d’excellentes routes, des liaisons ferroviaires et aériennes ainsi que d’un personnel de haut calibre.

Moncton est le plus récent projet de construction de nouveaux centres de distribution de Walmart Canada. Celui de Surrey, en Colombie-Britannique, doit lui aussi ouvrir l’an prochain alors que celui de Vaughan, en Ontario, ouvrira en 2024.

Le site web de Walmart Canada rappelle que le géant du commerce au détail possède présentement 11 centres de distribution au Canada qui embauchent 3800 employés.