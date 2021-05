La Santé publique signale 18 nouveaux cas de COVID-19 samedi.

Il y a deux cas dans la zone 1 (région de Moncton). L’un de ces cas est lié à un voyage et l’autre est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a trois cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean). Ils sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton), lié à un voyage.

Il y a 12 cas dans la zone 4 (région d’Edmundston):

une personne âgée de 20 à 29 ans

une personne âgée de 50 à 59 ans

deux personnes âgées de 70 à 79 ans

cinq personnes âgées de 80 à 89 ans

trois personnes de 90 ans et plus.

Cinq de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, et les sept autres font l’objet d’une enquête.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 1933. Depuis hier, quatre personnes se sont rétablies, pour un total de 1 755 rétablissements. Il y a eu 36 décès, et 141 cas sont actifs. Cinq patients sont hospitalisés, dont deux à l’unité des soins intensifs.

École George Street Middle School à Fredericton

Santé publique a recensé un certain nombre d’élèves et de membres du personnel de l’école George Street Middle School à Fredericton qui devront passer un second test de dépistage de la COVID-19 cette semaine. Le centre d’évaluation communique actuellement avec les personnes qui doivent subir un deuxième test. Le centre a la capacité de tester toutes les personnes qui doivent se faire tester, et les résultats seront disponibles en fin de journée le dimanche 2 mai. Les parents seront informés des prochaines étapes à ce moment-là.

Cliniques de vaccination

D’autres rendez-vous ont été ajoutés à l’outil de prise de rendez-vous en ligne pour les cliniques de vaccination des réseaux de santé Horizon et Vitalité. Toute personne faisant partie d’un groupe qui est actuellement admissible à recevoir sa première dose de vaccin peut prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone au 1-833-437-1424.

Phases d’alerte orange et jaune

Un secteur de la zone 4, soit la ville d’Edmundston et la région du Haut-Madawaska, Saint-Léonard, Grand-Sault, Drummond, New Denmark et Four Falls demeurent dans la phase orange.

Toutes les autres zones et communautés de la province, y compris les régions de Saint-Quentin et de Kedgwick dans la zone 4, demeurent en dans la phase jaune.

Les déplacements ne sont pas recommandés à l’intérieur et à l’extérieur d’un secteur dans la phase orange, mais les déplacements entre secteurs qui sont en phase orange sont permis. Les déplacements entre les zones en phase jaune sont également permis.

01-05-21