COVID-19: six nouveaux cas et un décès

Santé publique a confirmé aujourd’hui qu’une personne âgée de 80 à 89 ans dans la zone 4 (région d’Edmundston) est décédée des suites de la COVID-19, ce qui porte le nombre total de décès liés à la COVID-19 à 37 dans la province.

Décédée à l’hôpital, cette personne résidait au Pavillon Beau-Lieu, un foyer de soin spéciaux à Grand-Sault.

«Au nom de l’ensemble de la population du Nouveau-Brunswick, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne, a déclaré la ministre de la Santé, Dorothy Shephard. Mes pensées et mes prières accompagnent toutes les personnes qui sont touchées par ce décès.»

«J’offre mes sincères condoléances aux proches de cette personne, a ajouté Dre Jennifer Russel, médecin-hygiéniste en chef. Ce décès nous rappelle tragiquement que la COVID-19 est toujours parmi nous et que nous devons faire tout notre possible pour ralentir la propagation du virus.»

Six nouveaux cas

Santé publique signale qu’il y a six nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui.

Il y a un cas dans la zone 1 (région de Moncton), soit une personne âgée de 20 à 29 ans, qui fait toujours l’objet d’une enquête.

Il y a un cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 40 à 49 ans, qui est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a trois cas dans la zone 4 (région d’Edmundston):

deux personnes de 40 à 49 ans;

une personne âgée de 50 à 59 ans.

Les trois cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a un cas dans la zone 6 (région de Bathurst), soit une personne âgée de 60 à 69 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Le nombre de cas confirmés au Nouveau-Brunswick s’élève à 1939.

Depuis hier, 10 personnes se sont rétablies, pour un total de 1765 rétablissements. Il y a eu 37 décès, et 137 cas sont actifs. Cinq patients sont hospitalisés, dont deux aux soins intensifs. En date d’hier, 3123 autres tests de dépistage avaient été effectués, portant le total jusqu’à présent à 294 483.

Mise à jour concernant l’école George Street Middle School à Fredericton (zone 3)

Les familles et les membres du personnel de l’école recevront une communication ce soir concernant les plans pour l’apprentissage.

Santé publique a recensé un certain nombre d’élèves et de membres du personnel de l’école George Street Middle School à Fredericton qui ont dû subir un second test de dépistage de la COVID-19 en fin de semaine. Les résultats de ces tests seront connus d’ici la fin de la journée aujourd’hui, le dimanche 2 mai.

Mise à jour concernant l’éclosion dans une résidence du campus de Fredericton de l’Université du Nouveau-Brunswick

Les restrictions sur l’accès limité pour services essentiels seulement au campus de Fredericton de l’Université du Nouveau-Brunswick, à l’université St Thomas et à NBCC Fredericton seront éliminées à 23h59 ce soir, le dimanche 2 mai.

Le corps professoral, les membres du personnel et les étudiants pourront avoir accès au campus conformément au plan opérationnel approuvé de l’Université.

La recherche des contacts est terminée et tous les résidents et membres du personnel des résidences Magee House et Elizabeth Parr-Johnston qui sont tenus de s’auto-isoler conformément à la directive de Santé publique continuent de s’isoler. L’accès à ces deux édifices continuera à être limité.

Avis d’exposition

Santé publique suit une procédure normalisée lorsque le public a pu avoir été exposé à un cas de COVID-19. Lorsque la tenue de dossiers permet de trouver les personnes qui ont pu être exposées, les représentants de Santé publique communiquent directement avec elles et ne font pas d’annonce distincte.

Lorsque les représentants ne sont pas en mesure de déterminer exactement les personnes qui ont pu être exposées au virus dans un lieu donné, Santé publique fait une annonce pour avertir toutes les personnes qui pourraient avoir été touchées et leur fournir des instructions.

Santé publique a relevé une source possible d’exposition au virus aux endroits et aux dates ci-dessous dans la zone 4 (région d’Edmundston):

Legresley Esso, 15, chemin Notre-Dame, à Kedgwick, le mardi 27 avril de midi à 12 h 30, le vendredi 30 avril de 17 h à 17 h 30 et le samedi 1er mai de 11 h 30 à midi;

Irving, 272, chemin Canada, à Saint-Quentin, le mercredi 28 avril de midi à 12 h 30;

Bonichoix, 4, chemin Camille, à Kedgwick, le mercredi 28 avril de 20 h à 20 h 30, le jeudi 29 avril de 11 h à midi et le samedi 1er mai de 13 h 30 à 14 h 30;

Boutique du Dollar 12345, 116B, chemin Notre-Dame, à Kedgwick, le samedi 1er mai de 11 h 30 à midi;

Ameublement Milix, 344, chemin Canada, à Saint-Quentin, le samedi 1er mai de 12 h 30 à 13 h;

Rossy, 344, chemin Canada, unité K, à Saint-Quentin, le samedi 1er mai de midi à 12 h 30.

Santé publique a relevé une source possible d’exposition au virus aux endroits et aux dates ci-dessous dans la zone 1 (région de Moncton):

Shoppers Drug Mart, 320, promenade Elmwood, à Moncton, le jeudi 29 avril de 16 h à 16 h 30;

Papa John’s Pizza, 555, boulevard Dieppe, à Dieppe, le jeudi 29 avril de 17 h à 17 h 30.

Santé publique a aussi recensé un cas positif chez un voyageur qui pourrait avoir été infectieux le 28 avril lors des vols suivants:

Vol 396 d’Air Canada – de Calgary à Montréal, départ à 1 h 05;

Vol 8898 d’Air Canada – de Montréal à Moncton, départ à 8 h 24.

Santé publique offre maintenant à tous les citoyens du Nouveau-Brunswick qui se trouvaient dans un site d’exposition publique de passer un test de dépistage, même s’ils ne ressentent pas de symptômes.

Ils peuvent faire une demande en ligne pour subir un test de dépistage de la COVID-19 ou appeler Télé-Soins 811 pour obtenir un rendez-vous au centre de dépistage le plus près.

Les personnes qui ressentent au moins un symptôme sont également encouragées à subir un test de dépistage.