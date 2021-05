COVID-19: Un autre décès à Grand-Sault et 15 nouveaux cas

La Santé publique a confirmé, lundi, le décès d’une personne âgée de plus de 90 ans dans la zone 4 (région d’Edmundston) en raison de la COVID-19. Il s’agit du 38e décès lié à la COVID-19 enregistré dans la province.

La personne résidait au Pavillon Beau-Lieu, un foyer de soins spéciaux situé à Grand-Sault aux prises avec une éclosion. Une autre personne est décédée dans ce foyer en fin de semaine.

Il y a 15 nouveaux cas de COVID-19 lundi.

Il y a un cas dans la zone 1 (région de Moncton), un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a trois cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean). Un cas fait l’objet d’une enquête, un cas est lié à un voyage, et l’autre cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a cinq cas dans la zone 3 (région de Fredericton). Trois de ces cas sont des contacts de cas déjà confirmés, et deux d’entre eux sont liés à des voyages.

Il y a trois cas dans la zone 4 (région d’Edmundston). Ces trois cas sont des contacts de cas déjà confirmés et sont liés à l’éclosion au Pavillon Beau-Lieu.

Il y a un cas dans la zone 5 (région de Campbellton), lié à un voyage.

Il y a deux cas dans la zone 6 (région de Bathurst). Ces deux cas sont liés à des voyages.

Il y a 1954 cas confirmés au Nouveau-Brunswick. Depuis dimanche, huit personnes se sont rétablies, ce qui donne un nombre total de 1773 rétablissements jusqu’à maintenant. Il y a eu 38 décès, et il y a 142 cas actifs. Six personnes sont hospitalisées, dont deux à l’unité des soins intensifs.

Éclosion dans une résidence de l’Université du Nouveau-Brunswick, campus de Fredericton

Les résidents et employés de la résidence Elizabeth Parr-Johnston subiront un autre test de dépistage lundi. Jusqu’à date, tous les résultats de cette résidence ont été négatifs. Si les résultats des tests effectués aujourd’hui sont tous négatifs, leur période d’isolement pourrait prendre fin dès le mercredi 5 mai.

Les résidents et employés de la résidence Magee House ont subi un test de dépistage, le dimanche 2 mai, et la Santé publique attend les résultats. La période d’isolement pour les résidents de la Magee House qui ont reçu des résultats négatifs tout au long du processus pourrait prendre fin le samedi 8 mai.

Les restrictions visant à limiter l’accès à l’Université du Nouveau-Brunswick, campus de Fredericton, à la St. Thomas University et au NBCC Fredericton ont été éliminées, le dimanche 2 mai. Le corps professoral, les membres du personnel et les étudiants peuvent avoir accès au campus conformément au plan opérationnel approuvé de l’université.

Cliniques de vaccination

D’autres rendez-vous ont été ajoutés à l’outil de prise de rendez-vous en ligne pour les cliniques de vaccination des réseaux de santé Horizon et Vitalité. Toute personne faisant partie d’un groupe qui est actuellement admissible à recevoir sa première dose du vaccin peut prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone au 1-833-437-1424.

Phases d’alerte orange et jaune

Un secteur de la zone 4, soit la ville d’Edmundston et la région du Haut-Madawaska, Saint-Léonard, Grand-Sault, Drummond, New Denmark et Four Falls demeurent dans la phase orange.

Toutes les autres zones et communautés de la province, y compris les régions de Saint-Quentin et de Kedgwick dans la zone 4, demeurent dans la phase jaune.

Les déplacements ne sont pas recommandés à l’intérieur et à l’extérieur d’un secteur dans la phase orange, mais les déplacements entre secteurs qui sont en phase orange sont permis. Les déplacements entre les zones en phase jaune sont également permis.