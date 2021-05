Néguac: 28 autres acres de terrain seront protégés

Une propriété de 28 acres, située sur le chemin Malpec, près de Néguac, fait maintenant partie d’une zone protégée, car les propriétaires en ont fait don à Conservation de la nature Canada.

Le terrain est composé de tourbières et de zones forestières. Il se trouve près de l’endroit où un chenal de marée rejoint la baie de Néguac. La zone protégée comprend un marais salé côtier et une portion de la rive de la baie de Néguac.

La propriété a été donnée par Ivan Savoy et elle est voisine d’autres propriétés conservées. Il s’agit du quatrième don de la famille Savoy à Conservation de la nature Canada dans cette région, ce qui porte la superficie protégée à 88 acres.

Le cordon littoral de Néguac, dans la baie de Néguac, est reconnu comme étant une zone importante pour la conservation des oiseaux. Il abrite l’un des plus vastes réseaux de dunes des Maritimes, où le pluvier siffleur, une espèce en voie de disparition à l’échelle nationale, a été observé. Parmi les autres espèces d’oiseaux qui fréquentent ce site, on compte la sterne pierregarin, le balbuzard pêcheur et le grand héron. On y trouve aussi une variété d’espèces d’arbres, dont l’épinette noire, le pin gris, le thuya occidental et le mélèze laricin.