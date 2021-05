Saisie d’armes et de drogues à Moncton

Le Service régional de Codiac de la GRC a saisi des drogues et des armes prohibées après l’exécution d’un mandat de perquisition à Moncton.

Le dimanche 2 mai, des policiers se sont rendus à une résidence, située sur la rue St. George, dans le cadre d’une enquête sur un vol de biens. Pendant qu’ils se trouvaient dans la résidence, ils ont remarqué des drogues et des armes prohibées, laissées à la vue de tous. Les policiers ont sécurisé les lieux et ils ont exécuté un mandat de perquisition plus tard dans la journée en lien avec les drogues et les armes.

Ils ont saisi des armes prohibées, dont une arme à impulsions (Taser), une paire de coups-de-poings américains et plusieurs couteaux prohibés, de même qu’une carabine de type «air soft» et de l’argent comptant. Ils ont aussi saisi des comprimés qu’ils croient être de l’hydromorphone, ainsi que divers médicaments d’ordonnance.

Un homme âgé de 38 ans de Moncton a été arrêté sur les lieux.

Lundi, Joseph-Paul Corey Hart a comparu en cour provinciale à Moncton et il a été accusé de possession d’hydromorphone dans le but d’en faire le trafic. Il demeurera en détention jusqu’à sa prochaine comparution en cour, mercredi, pour l’audience sur la libération sous caution.