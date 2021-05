Brèches de confidentialité au ministère provincial de la Justice

Le ministère provincial de la Justice et Sécurité publique se retrouve dans une situation embarrassante après la publication dans un message envoyé par courrier électronique d’une liste de candidats à un poste d’agent des services administratifs offert à Bathurst.

Le message en question se voulait une convocation à un test d’aptitudes d’une centaine de minutes sur la plateforme collaborative Microsoft Teams qui était prévu en avril.

Tous les candidats au poste ont reçu le message provenant d’une coordonnatrice du recrutement du ministère de la Justice et Sécurité publique qui œuvre à Fredericton.

Celui-ci contenait les noms et adresses électroniques de la quinzaine de candidats intéressés par le poste dans la fonction publique provinciale.

Ironiquement, l’auteure du message invite les candidats à ne pas communiquer avec les autres participants.

Cette façon de faire a grandement déplu à l’une des personnes participantes à cet appel de candidatures et à l’examen de sélection qui estime que le processus de gestion des candidatures est un processus de la plus haute confidentialité.

Celle-ci n’a pas hésité un instant à faire part de son mécontentement dans un message envoyé à la responsable du recrutement au ministère de la Justice et Sécurité publique.

«Seules les personnes de votre département ou reliées peuvent avoir des renseignements sur les candidats. Le fait de distribuer à tous les listes des courriels de tous les candidats constitue une faille à la protection des renseignements à la vie privée et une éthique morale du cadre de l’entreprise qui doit d’être révisée», peut-on lire dans le message envoyé le 20 avril dernier.

«C’est la première fois que je vois cela dans ma carrière et j’ose espérer qu’il s’agit d’une très grande erreur ayant été commise. Ceci me place dans une situation très inconfortable de savoir que tous les autres candidats savent maintenant que j’ai appliqué sur ce poste», peut-on aussi lire dans la missive.

La personne plaignante, qui préfère taire son nom, a indiqué qu’elle ne s’attendait pas à une telle façon de faire de la part du ministère qui devrait donner l’exemple.

Son message envoyé est demeuré sans réponse durant deux semaines. Dans une réponse envoyée ce lundi matin par la même responsable du recrutement, cette dernière n’a pas formulé d’excuse ni expliqué pourquoi la liste des candidats avait été affichée à la vue de tous.

«C’est une faille monumentale! Il y a par exemple des gens de Vitalité dans la liste des candidats. Si je voulais, je pourrais m’adresser au réseau de santé et révéler que certains de leurs employés sont dans un processus de recherche d’emploi.»

Une plainte formelle a depuis été déposée au bureau de l’Ombud du Nouveau-Brunswick. C’est la division de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée qui traite actuellement la plainte.

L’organisme gouvernemental a d’ailleurs dans un premier temps transmis la plainte au ministère concerné.

Questionné par l’Acadie Nouvelle, le ministère de la Justice et Sécurité publique dit enquêter sur cette brèche dans la confidentialité et la protection des renseignements personnels.

«Le gouvernement prend très au sérieux ses obligations en matière de protection de la vie privée et effectue un suivi chaque fois qu’il laisse entendre qu’il y a eu un manquement. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique enquête sur la situation et fera un suivi auprès du commissaire à la protection de la vie privée», a affirmé Geoffrey Downey, porte-parole gouvernemental.