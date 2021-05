COVID-19: onze cas de plus et un décès

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a rapporté mercredi un 39e décès relié à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Onze nouveaux cas s’ajoutent de plus au bilan provincial.

La victime est une personne âgée de 70 à 79 ans de la zone 4 (Madawaska-Victoria).

Elle résidait au Pavillon Beau-Lieu, un foyer de soins spéciaux situé à Grand-Sault, et est décédée à l’hôpital.

En ce qui a trait aux onze nouveaux cas, trois sont dans la zone 1 (région de Moncton), soit une personne âgée de 19 ans ou moins et deux personnes âgées de 20 à 29 ans.

Deux cas sont des contacts de cas déjà confirmés, et l’autre fait l’objet d’une enquête.

Il y a un cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 19 ans ou moins. Ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit une personne âgée de 60 à 69 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Il y a cinq cas dans la zone 4, soit: une personne âgée de 40 à 49 ans, une personne âgée de 60 à 69 ans, deux personnes âgées de 70 à 79 ans et une personne âgée de 80 à 89 ans.

Ces cinq cas sont des contacts de cas déjà confirmés.

Il y a finalement un cas dans la zone 6 (Chaleur/Péninsule acadienne), soit une personne âgée de 60 à 69 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Au cours des sept derniers jours, le gouvernement a recensé 79 cas de COVID-19, contre 86 au cours des sept jours précédents.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à 145, un sommet depuis le 23 avril.

Il y avait 122 cas actifs il y a une semaine et 168 il y a un mois.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison du coronavirus demeure le même que lundi et mardi, soit six. Deux personnes reposent aux soins intensifs, un chiffre qui n’a pas changé depuis maintenant huit jours.

Exposition potentielle dans deux écoles

Par ailleurs, le gouvernement a fait savoir qu’une possibilité d’exposition à un cas positif de COVID-19 a été confirmée dans deux écoles de la zone 1, soit à l’École Père-Edgar-T.-LeBlanc de Grand-Barachois et à l’École Le Mascaret de Moncton.

Avis d’exposition

La Santé publique a de plus recensé une source possible d’exposition au Delta Fredericton, 225, chemin Woodstock, entre le lundi 26 avril et le dimanche 2 mai.

La Santé publique a aussi recensé une source possible d’exposition au Costco Wholesale de Moncton, 140, promenade Granite, le lundi 3 mai, entre 11 h et 13 h.

Le gouvernement a également établi que les passagers de trois vols qui en provenance de l’Alberta ont récemment atterri à Moncton pourraient avoir été en contact avec un cas positif à la COVID-19.

Il s’agit des vols suivants: