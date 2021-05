Le début de la pêche aux crevettes reporté de plusieurs semaines

Pour une deuxième année consécutive, le début de la pêche aux crevettes nordiques a été reporté de plusieurs semaines. On ne sait toujours pas quand elle va commencer.

Alors que la pêche au homard a pris son envol tôt mardi matin dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, et que les pêcheurs de crabe mettent leurs casiers à l’eau depuis le début avril, les membres de l’Association des crevettiers acadiens du Golfe (ACAG) attendent toujours des nouvelles. L’an dernier, la saison a commencé seulement à partir de la mi-juin, en raison de l’incertitude entourant la pandémie.

La flottille acadienne de crevettiers commence normalement sa saison au début avril dans les zones de pêche 8, 9 et 10, soit des régions se trouvant au large de Sept-Îles, de l’île Anticosti et de la Côte-Nord. La pêche peut commencer encore plus tôt dans l’année dans la région du plateau néo-écossais, au large de la Nouvelle-Écosse.

«On attend encore une réponse des usines. On n’en a pas encore reçu. Ce que je déplore de la situation actuelle, c’est que la pêche aux crevettes aurait normalement commencé depuis deux mois, mais personne ne semble s’en préoccuper. Nous aussi, nous avons des travailleurs sur les bateaux, mais ça passe sous le radar complètement, autant du côté fédéral que provincial. On n’entend pas parler de nous», dit Michel Légère, président de l’ACAG.

Les crevettiers acadiens vendent leurs prises à deux usines dans la Péninsule acadienne, soit l’Association coopérative des pêcheurs de l’Île, à Lamèque et, dans une moindre mesure, aux Produits Belle-Baie, à Caraquet.

Selon Eda Roussel, conseillère aux pêches et responsable des dossiers de l’ACAG, les responsables des usines de la Péninsule acadienne attendent souvent de connaître les prix fixés à Terre-Neuve et au Québec avant de se manifester.

À Terre-Neuve-et-Labrador, le syndicat Fish, Food and Allied Workers, qui représentent les crevettiers, réclamaient 1,50$ la livre pour les crevettes nordiques. La commission responsable de fixer les prix a cependant penché en faveur des usines en fixant un prix de 1,00$ la livre. Pour le moment, les pêcheurs de Terre-Neuve-et-Labrador refusent de sortir.

Au Québec, les pêcheurs et les usines ne sont pas encore parvenus à un terrain d’entente. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec doit bientôt trancher.

L’industrie a aussi tendance à avoir une meilleure idée des prix à la suite des principaux salons internationaux, comme Seafood Expo Global, qui se tient habituellement au printemps en Europe. L’événement a été annulé en 2020 et cette année, il a été reporté à septembre.

«Selon le peu qu’on entend, ça ne va pas bien sur les marchés. Pour certains, la pêche commence en mars. Là, nous sommes le 5 mai et il n’y a pas encore de bateau qui est parti. Plus ça avance, plus il y a d’inquiétudes et plus les gars s’impatientent», dit Mme Roussel.

En attendant, la frustration de Michel Légère est palpable.

«La situation est extrêmement frustrante. Ce serait bien que le gouvernement s’informe un peu de notre situation. Il n’y a pas seulement le crabe et le homard. On fait travailler du monde, mais personne ne s’informe de nous. Même si nous sommes moins nombreux, notre saison peut durer jusqu’à six mois», affirme Michel Légère.