Un décès au Nouveau-Brunswick lié au vaccin d’AstraZeneca

Un patient néo-brunswickois est mort après avoir développé un caillot sanguin lié au vaccin d’AstraZeneca-Oxford contre la COVID-19.

La personne, âgée de 60 à 69 ans, a développé un caillot sanguin rare associé à de faibles taux de plaquettes, connu comme une thrombocytopénie immunitaire thrombotique. L’identité, le sexe, et le lieu de résidence du patient demeurent confidentiels.

La personne avait reçu une dose du vaccin Covishield, la version indienne d’AstraZeneca à la mi-avril.

Des symptômes sont apparus sept jours plus tard, détaille Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef. Elle s’est présentée dans une salle d’urgence afin d’être traitée et est décédée à l’hôpital deux jours plus tard.

«J’offre mes sincères condoléances à la famille et aux amis endeuillés», exprime la responsable de la santé publique.

«Parmi les centaines de milliers de doses du vaccin d’AstraZeneca qui ont été administrées dans le cadre de la campagne massive de vaccination au pays, il y aura de rares cas de thrombose. Cependant, les risques restent minimes comparativement aux risques, aux complications et aux conséquences possibles de la COVID-19.»

C’est le deuxième cas de thrombose recensé au Nouveau-Brunswick. Deux autres cas sont sous enquête.

Il s’agirait du troisième décès lié à ce type de complications au Canada. À la fin avril, une femme de 54 ans est morte à Montréal des suites d’un caillot sanguin au cerveau après avoir reçu ce même vaccin. Mardi, l’Alberta a confirmé le décès d’une femme de 50 ans lié au vaccin AstraZeneca.

Le Nouveau-Brunswick continuera de recommander son utilisation pour les citoyens âgés de 55 ans et plus, indique Dre Russell, «parce que les répercussions de maladie sévère causée par la COVID-19 sont considérées plus importantes que les risques de conséquences néfastes du vaccin».

On recommande aux personnes ayant reçu ce vaccin de consulter en cas d’essoufflement, de douleur dans la poitrine, d’enflure des jambes, de douleur abdominale persistante, de symptômes neurologiques, comme des maux de tête sévères et persistants ou une vision trouble, ou d’ecchymoses ou petites taches de sang sous la peau au-delà du site d’injection.

«Je comprends que la nouvelle d’aujourd’hui va faire réfléchir les gens au sujet de la vaccination mais je demande de suivre les directives de la santé publique», déclare la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

«Tous les vaccins que nous utilisons sont approuvés par Santé Canada», ajoute-t-elle. «Ne laissez pas la nouvelle tragique d’aujourd’hui arrêter les progrès réalisés par notre province.»

Environ 250 000 Néo-Brunswickois ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, depuis le début de la campagne de vaccination.

Lundi, de nouvelles recommandations du Comité consultatif national d’immunisation (CCNI) ont suscité beaucoup d’interrogations.

Le comité indépendant, composé d’experts bénévoles, recommande aux Canadiens qui le peuvent de privilégier les vaccins à ARNm actuellement produits par Pfizer et Moderna que les vaccins à base de vecteur viral fabriqués par AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Il indique que les vaccins d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson comportent des risques (très rares) de caillots et que les Canadiens qui sont moins susceptibles de contracter la COVID-19 peuvent attendre qu’une dose du vaccin Pfizer ou Moderna soit disponible. Le comité a précisé qu’il avait réévalué le risque d’une thrombose liée aux vaccins. Il est désormais de 1 sur 100 000 pour le vaccin d’AstraZeneca, contre 1 sur 250 000 pour le vaccin de Johnson & Johnson.

On ne sait pas encore quand le Canada recevra d’autres vaccins d’AstraZeneca, et les vaccins de Johnson & Johnson ont été mis de côté en raison de préoccupations concernant la qualité du produit.