Un plaidoyer contre la «centralisation à outrance» du système de santé

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Égalité santé en français et l’Association francophone des aîné.e.s du Nouveau-Brunswick veulent s’assurer que les communautés francophones ne soient pas oubliées par la réforme du système de santé dans laquelle s’est engagé le gouvernement provincial.

Manque de personnel, services de santé mentale déficients et insuffisants, accès aux soins en région plus difficile, temps de réponse des services ambulanciers, les chantiers recensés au cours des dernières semaines lors des consultations sont vastes et nombreux.

En conférence de presse mercredi, trois organismes acadiens ont présenté à leur tour une série de doléances à la ministre de la Santé Dorothy Shephard. Elles font notamment la demande conjointe de rapatrier la gestion du Programme extra-mural et d’Ambulance NB vers les régies régionales de santé.

Autre proposition: la mise en place d’un système permettant aux personnes sans moyen de transport de se déplacer sans frais dans les grands centres.

Elles souhaitent aussi une plus grande décentralisation de la gestion quotidienne des réseaux de santé. Cela passerait par exemple par la création de conseils consultatifs locaux au sein des hôpitaux.

«Il faut que les décisions soient prises par des gens qui comprennent la réalité du terrain», exprime ainsi Marcel Larocque, directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick.

«Le personnel est démoralisé, car il ne sait pas à qui s’adresser pour régler les problèmes», renchérit Jacques Verge, secrétaire d’Égalité santé en français.

Aussi voit-il de la volonté de la ministre de la Santé de former des «centres d’excellence», un désir de concentrer davantage les services.

«Pour remédier à la prise de décisions par une structure lointaine, il faudra considérer l’établissement d’un mécanisme permettant aux populations locales de sentir qu’elles font partie de la solution.»

De son côté, Alexandre Cédric Doucet, le président de la SANB, veut s’assurer que la dualité en santé soit respectée et que les services soient maintenus dans les régions rurales de la province. Il milite en faveur d’un plan de rattrapage pour améliorer l’offre de soins de santé en français et «respecter la progression des communautés acadiennes et francophones vers l’égalité réelle».

«De nombreux administrateurs, fournisseurs de service et professionnels de la santé ne sont souvent pas conscients des risques pour les patients de ne pas aborder correctement les obstacles posés par les barrières linguistiques et ils continuent à voir la prestation de services santé dans les deux langues officielles comme n’étant rien de plus qu’une réponse à une simple demande d’accommodement et non comme un service essentiel», souligne-t-il.

Tous trois espèrent que la réforme reconnaîtra le droit collectif des francophones de gouverner et de gérer leurs propres et institutions en santé et que ces institutions soient distinctes de celles des anglophones.

Ils remettent sur la table l’idée que le conseil d’administration des réseaux de santé soit composé uniquement d’élus et que la direction générale soit nommée par le conseil plutôt que par le ministère. Toutefois, le récent congédiement du président du conseil d’administration du Réseau de santé Horizon par la ministre de la Santé n’a pas de quoi renforcer leur optimisme.